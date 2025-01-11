今強烈冷氣團稍減弱水氣減少 明天轉晴到多雲好天氣

天氣風險公司表示，今天強烈大陸冷氣團稍微減弱，清晨的低溫稍微回升，其中新北石碇和苗栗三灣都一度出現8.3度，並列清晨的平地最低溫。（資料照）

2025/01/11 10:25

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於強烈大陸冷氣團稍微減弱，今日清晨低溫些微回升，中南部因太陽出現，白天將回升至20度以上，今晚間至明天水氣持續減少，也代表台灣將轉為乾冷而日夜溫差大的天氣。

天氣風險公司分析師李至晟提及，今天強烈大陸冷氣團稍微減弱，清晨的低溫稍回升，其中新北石碇、苗栗三灣皆一度出現8.3度，並列清晨的平地最低溫。另，中層水氣也開始減少，由於中南部有太陽露臉，白天高溫將回升至20度以上；迎風面雲量較多，白天仍有寒意，北部高溫14至16度、東半部15至19度。

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今晚到週日水氣持續減少，迎風面的地形降雨有望趨於停止，此也代表台灣會轉為乾冷、日夜溫差大的天氣，目前預估今晚近山區還是有局部10度以下低溫機率，週日晚上到週一（13日）清晨更乾，中北部平原的空曠地區也會有機會。高山地區則隨著水氣減少，今天還有少許降雪機會，越遠機會越小，預計週日轉晴，這時上山就換成欣賞地上積雪或樹上的霧淞。

週一白天到週二（14日）冷氣團減弱，水氣也不多，除了迎風面的東半部有非常零星的降雨，大多為晴到多雲。這段期間須留意早晚的輻射冷卻低溫外，同時因風速弱、地面低溫造成大氣穩定和背風渦漩等不利因素加在一起，中南部的空氣品質又會逐漸轉差。

空氣品質方面，今天已恢復到普通到良好等級，明晚開始中南部又有機會亮起橙燈。而下一波冷空氣預測在週三（15日）南下，當天配合南方水氣通過，除了迎風面，中南部山區也有零星小雨機會。這波強度比較弱，影響的時間也短，預測週三晚間到週四（16日）各地低溫大約在13至15度，可能達到冷氣團的等級。

到了週四起轉乾，冷空氣也逐漸減弱，這樣的趨勢將持續到下個週末。比較長期的預報有看到下下週（20日至26日）的前中期東北季風稍微增強，冷空氣強度偏弱。目前預測年節前可能迎來一段偏暖的氣候。

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