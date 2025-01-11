為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    一夜冰霰、霰夾雪......合歡山變銀白世界 鳶峰到大禹嶺須加掛雪鏈

    合歡山遊客中心周邊地面、屋頂鋪上白色冰雪，汽車也被冰霜包覆，呈現美麗銀白世界。（林保署南投分署提供）

    合歡山遊客中心周邊地面、屋頂鋪上白色冰雪，汽車也被冰霜包覆，呈現美麗銀白世界。（林保署南投分署提供）

    2025/01/11 09:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕強烈冷氣團加上水氣夠，合歡山武嶺、松雪樓、小風口等地，從昨晚9點多即降下冰霰，昨夜到今天清晨6點多，並有兩波霰夾雪，合歡山一早即變成銀白世界，冰雪厚度約0.8公分，路面最深則由3公分，工務段已出動鏟雪車 ，提醒上山民眾，鳶峰到大禹嶺要加掛雪鏈。

    昨夜就有守在山上的民眾，以直播方式拍下冰霰的影片，冰珠一顆顆打在車窗或人的手臂上，可清楚看到是細小圓珠，而非飄落的雪片。有留在山上的台灣追雪團團友，分享影片和資訊在臉書社團，也跟團長江文正分享最新資訊，江文正說，因為水氣比前天多，但又沒有像嘉明湖、向陽山屋水氣那麼充足，因此多是下冰霰，並有幾波霰夾雪。

    一夜的冰霰加上霰夾雪，合歡山上武嶺、合歡山遊客中心、松雪樓地面都鋪上一層厚厚冰霜，連停在戶外的汽車也被冰霜包覆，松雪樓外的冰雪厚度約0.8公分，清晨7點，溫度已上升到2.6度。工務段上午也鏟雪車鏟冰雪，但路面結冰濕滑，民眾上合歡山，從鳶峰到大禹嶺路段都要加掛雪鏈。

    松雪樓外的冰雪厚度0.8公分。（林保署南投分署提供）

    松雪樓外的冰雪厚度0.8公分。（林保署南投分署提供）

    鏟雪車一早就出動鏟冰雪。（林保署南投分署提供）

    鏟雪車一早就出動鏟冰雪。（林保署南投分署提供）

    武嶺亭上午已湧入追雪遊客，在鏡頭君前留下影像，上午冰雪已漸融化。（圖擷自公路局武嶺即時影像）

    武嶺亭上午已湧入追雪遊客，在鏡頭君前留下影像，上午冰雪已漸融化。（圖擷自公路局武嶺即時影像）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播