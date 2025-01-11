一夜冰霰、霰夾雪......合歡山變銀白世界 鳶峰到大禹嶺須加掛雪鏈

合歡山遊客中心周邊地面、屋頂鋪上白色冰雪，汽車也被冰霜包覆，呈現美麗銀白世界。（林保署南投分署提供）

2025/01/11 09:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕強烈冷氣團加上水氣夠，合歡山武嶺、松雪樓、小風口等地，從昨晚9點多即降下冰霰，昨夜到今天清晨6點多，並有兩波霰夾雪，合歡山一早即變成銀白世界，冰雪厚度約0.8公分，路面最深則由3公分，工務段已出動鏟雪車 ，提醒上山民眾，鳶峰到大禹嶺要加掛雪鏈。

昨夜就有守在山上的民眾，以直播方式拍下冰霰的影片，冰珠一顆顆打在車窗或人的手臂上，可清楚看到是細小圓珠，而非飄落的雪片。有留在山上的台灣追雪團團友，分享影片和資訊在臉書社團，也跟團長江文正分享最新資訊，江文正說，因為水氣比前天多，但又沒有像嘉明湖、向陽山屋水氣那麼充足，因此多是下冰霰，並有幾波霰夾雪。

請繼續往下閱讀...

一夜的冰霰加上霰夾雪，合歡山上武嶺、合歡山遊客中心、松雪樓地面都鋪上一層厚厚冰霜，連停在戶外的汽車也被冰霜包覆，松雪樓外的冰雪厚度約0.8公分，清晨7點，溫度已上升到2.6度。工務段上午也鏟雪車鏟冰雪，但路面結冰濕滑，民眾上合歡山，從鳶峰到大禹嶺路段都要加掛雪鏈。

松雪樓外的冰雪厚度0.8公分。（林保署南投分署提供）

鏟雪車一早就出動鏟冰雪。（林保署南投分署提供）

武嶺亭上午已湧入追雪遊客，在鏡頭君前留下影像，上午冰雪已漸融化。（圖擷自公路局武嶺即時影像）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法