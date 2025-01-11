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    急凍！宜蘭太平山「下冰霰」遊客興奮迎接雪白世界

    急凍！宜蘭太平山「下冰霰，遊客興奮迎接雪白世界。（太平山國家森林遊樂區提供）

    急凍！宜蘭太平山「下冰霰，遊客興奮迎接雪白世界。（太平山國家森林遊樂區提供）

    2025/01/11 06:52

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕強烈冷氣團發威，海拔2000公尺的宜蘭縣太平山國家森林遊樂區，終於迎來今年第一場冰霰，今天凌晨3點左右，氣溫降到攝氏零度，太平山莊陸續下起冰霰、地面結霜，處處可見霧淞美景，遊客興奮迎接雪白世界。

    寒流侵襲全台，因水氣足夠，今天凌晨太平山莊降下冰霰，冰霰紛飛，待在山上追雪的遊客，紛紛跑出戶外伸手迎接，超級浪漫，還有小朋友堆起小雪人，和滿身被披上雪白外衣的貓頭鷹石雕開心合影。

    太平山經理阮名揚說，太平山迎來今年第一場冰霰，經巡查至見晴步道入口，路面未有結冰，因此今日正於凌晨4點開園，截至5點共計188人入園、65輛車。

    林業保育署宜蘭分署表示，因太平山莊已下起冰霰，氣溫寒冷，提醒遊客若要上山，請隨時關注官網及FB粉專訊息，及備好保暖裝備。

    強烈冷氣團發威，海拔2000公尺的宜蘭縣太平山國家森林遊樂區，終於迎來今年第一場冰霰。（太平山國家森林遊樂區提供）

    強烈冷氣團發威，海拔2000公尺的宜蘭縣太平山國家森林遊樂區，終於迎來今年第一場冰霰。（太平山國家森林遊樂區提供）

    太平山莊陸續下起冰霰、地面結霜，處處可見霧淞美景，遊客興奮迎接雪白世界。 （太平山國家森林遊樂區提供）

    太平山莊陸續下起冰霰、地面結霜，處處可見霧淞美景，遊客興奮迎接雪白世界。 （太平山國家森林遊樂區提供）

    太平山下冰霰，小朋友堆起小雪人，和滿身被披上雪白外衣的貓頭鷹石雕開心合影。 （太平山國家森林遊樂區提供）

    太平山下冰霰，小朋友堆起小雪人，和滿身被披上雪白外衣的貓頭鷹石雕開心合影。 （太平山國家森林遊樂區提供）

    太平山迎來今年第一場冰霰，經巡查至見晴步道入口，路面未有結冰，今日正常凌晨4點開園，截至5點共計188人入園、65輛車。 （太平山國家森林遊樂區提供）

    太平山迎來今年第一場冰霰，經巡查至見晴步道入口，路面未有結冰，今日正常凌晨4點開園，截至5點共計188人入園、65輛車。 （太平山國家森林遊樂區提供）

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