01/11 各報重點新聞一覽

經濟部長郭智輝指出，今年持續擴大強化國內IC設計能量，預期中國的7成無人機市場，未來由台廠取代。（記者廖家寧攝）

2025/01/11 06:43

自由時報

晶創台灣計畫 補助73億 助我IC設計 取代紅色供應鏈

經濟部長郭智輝昨表示，國內五大信賴產業仍以半導體產業發展為首要，去年晶創台灣計畫下的兩項IC設計業補助已投入七十三．七億元，今年將持續擴大我國IC設計研發能量，以全球無人機近七成市占率的中國大疆為例，將力拚由台廠取代；另因應川普上任，經濟部今年鎖定美日德菲等民主陣營，深化台商布局。

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62：51藍白黨團封殺 憲訴法覆議未過 民進黨團將釋憲

立法院院會昨處理行政院所提「憲法訴訟法覆議案」，國民黨團、民眾黨團先聯手表決通過不邀行政院長列席說明，再以六十二票對五十一票，否決覆議案。民進黨團幹事長吳思瑤會後表示，黨團已準備好聲請釋憲及暫時處分的相關文件，將即刻送出，啟動所有憲法救濟程序。

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台美合作 破黑市10億安毒走私 美緝毒署情資 高雄外海攔截 起訴9人

我方去年接獲美國緝毒署提供情資，指獅子山共和國籍的「金星輪」貨輪準備運毒來台，經檢調警及海巡總動員，在高雄港外海約一百海里處攔查「金」輪，在船艙內起獲五百廿九公斤、黑市價逾十億元的第二級毒品安非他命，將緬甸籍船長、大副、輪機長、副輪機長及船員共九人帶回偵辦，高雄地檢署近日依毒品罪起訴，運毒交通工具「金星輪」也被行政執行署以六百六十六萬元拍定賣出。

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聯合報

柯文哲壓線提抗告 小草今上街「釘孤枝」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城與政治獻金假帳案遭起訴，二日再被法院羈押禁見，柯文哲認為，滯留海外的「橘子」許芷瑜不是共犯、只是證人，昨天趕在壓線前遞交抗告狀，台北地院將柯文哲、威京集團主席沈慶京等四人的抗告狀併送台灣高等法院，合議庭已開始審閱卷證，恐牽動案件審理。

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憲訴法覆議案遭藍白封殺 卓揆：再接再厲

行政院長卓榮泰主張「憲法訴訟法」窒礙難行，移請立法院覆議，不過藍白昨在立院表決大戰聯手封殺。覆議案遭否決，卓揆在臉書表示「封殺覆議，封殺不了民意，我會再接再厲。」藍委呼籲，下一步就是總統依法公告實施。民進黨立院黨團宣布即刻啟動憲政救濟，聲請釋憲、緊急處分。釋憲戰將開打，加劇朝野對立。

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中國時報

憲訴法 覆議遭否決 綠提暫時處分

立法院10日藍白聯手提案，審查行政院《憲法訴訟法》覆議案。投票結果藍白以62票戰勝民進黨51票，否決覆議案。府院皆表示將評估下一步作為，維護憲政正常運作。立院民進黨團總召柯建銘透露，待下周行政院長副署、總統公告後，黨團就會到憲法法庭聲請暫時處分、釋憲。意即總統最晚在17日公告。藍白則呼籲賴清德總統盡快提名、補齊大法官。

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川普將以重罪犯入主白宮

美國總統當選人川普提出中止「封口費」案量刑宣判的請求，9日遭到聯邦最高法院駁回，承審封口費案的紐約州最高法院法官繼而在10日作出判決，正式確定川普的罪名，但給予他「無條件釋放」。川普將於20日重返白宮，據最新報導，他預計發布近100項行政命令，以推動加強邊境管制、加速能源開採等政策。

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行政院提憲訴法覆議案，國民黨團、民眾黨團以62票對51票封殺。（記者塗建榮攝）

美國緝毒署提供情資，獅子山共和國籍「金星輪」運輸529公斤、市價逾10億元安非他命來台被查獲。（記者黃佳琳攝）

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