為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄輕軌提速暫緩！「兩種車」縮短等車時間

    高雄市府已向中央提報增購輕軌列車計畫，預計在現有24組以外，再增購14組，徹底解決班距問題。（高市府提供）

    高雄市府已向中央提報增購輕軌列車計畫，預計在現有24組以外，再增購14組，徹底解決班距問題。（高市府提供）

    2025/01/11 00:23

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌歷經1年提速測試後，因路口複雜度等情況難解，初步決定暫緩此案，擬以「打點車」、「區間車」兩措施，在特定時段縮減等車時間，並持續爭取中央補助增購列車，徹底解決班距問題。

    輕軌去年成圓，全長22.1公里、共38站，尖峰時段10分鐘、離峰時段約15分鐘的班距，屢屢挑戰乘客耐心，繞一圈約需90分鐘更被酸「可搭高鐵去台北」。

    鑒於民眾對縮短班距的訴求，高市捷運局與受託操作輕軌的高雄捷運公司，去年啟動提速測試計畫，盼透過局部加速、月台刷卡、路口號誌優化等機制，目標縮短繞行一圈時間至75分鐘，結果因路口太複雜，初步決定暫緩提速。

    捷運局說明，輕軌路口共計85處，其中33處位於人口、車流較多的大順路段，儘管號誌設定輕軌優先，但仍須顧慮整體車況，紅燈需停、啟動與通過路口都需放慢，安全比速度重要。

    同時間，輕軌針對尖峰時段或活動人潮聚集時，多次進行打點車（直接到某車站才開始載客）、區間車（兩處指定車站間往返）方案，順利縮短特定車站候車時間，讓民眾有感，兩套機制將成為提速替代方案。

    捷運局說明，輕軌目前有24組列車運行，扣除檢修與備用車組，離峰時段約18組、尖峰時段有20組在路上，人潮過多時會再加入備用車組執行打點或區間計畫，後續將積極爭取中央補助增購14組列車，徹底縮減班距困擾。

    路口交通複雜度讓高雄輕軌提訴計畫遇到瓶頸，改以兩項機動調車模式替代，圖為輕軌通過中正、大順路口場景。（記者王榮祥攝）

    路口交通複雜度讓高雄輕軌提訴計畫遇到瓶頸，改以兩項機動調車模式替代，圖為輕軌通過中正、大順路口場景。（記者王榮祥攝）

    轉乘機制、安全性與不會塞車的特性，吸引越來越多人願意搭乘高雄輕軌，但也期待班距能更短。（記者王榮祥攝）

    轉乘機制、安全性與不會塞車的特性，吸引越來越多人願意搭乘高雄輕軌，但也期待班距能更短。（記者王榮祥攝）

    高雄輕軌司機員經過路口時，會啟動防禦駕駛、放慢車速。（記者王榮祥攝）

    高雄輕軌司機員經過路口時，會啟動防禦駕駛、放慢車速。（記者王榮祥攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播