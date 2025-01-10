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    陳其邁走春趣！週六趕6場發放蛇年小紅包

    高雄《蛇來運轉》開運小紅包，小巧可愛，打開之後是一條百步蛇圖騰的蛇，上面貼有1元錢幣。 （市府提供）

    高雄《蛇來運轉》開運小紅包，小巧可愛，打開之後是一條百步蛇圖騰的蛇，上面貼有1元錢幣。 （市府提供）

    2025/01/10 23:55

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕邁邁走春趣，高雄市長陳其邁將於明天（11日）週六起，開始發放蛇年《蛇來運轉》開運小紅包，首日將連趕6場，歡迎民眾索取。

    造型亮眼的《蛇來運轉》開運小紅包，小巧可愛，打開之後是一條百步蛇圖騰的蛇，上面貼有1元錢幣。

    1月11日 （週六）上午11點45分，陳其邁將開始發放蛇年小紅包，首日共選擇6地點，首站在「商圈過好年」活動的三鳳中街（三民區建國路與自立路入口處）；接著下午3點在左營元帝廟，地點是左營區左營下路87號；下午3點40分於右昌三山國王府發放，地點是楠梓區盛昌街143巷7號。

    下午4點10分，陳其邁趕往楠梓鳳屏宮發放小紅包，地點是楠梓區後勁東路22號；4點40分轉往楠梓天后宮，地點是楠梓區楠梓路1號；最後一站則是5點5分到楠梓東門王爺廟，地點是楠梓區興楠路300號。

    此外，高市府請書法家書寫的傳統春聯，和可愛的「好運蛇進來」斗方春聯，都將在1月15日上午9點起開始發放，索取地點包括四維及鳳山行政中心、各區公所、高雄火車站、左營高鐵站及小港機場的旅客服務中心，以及文化局所轄場館及高雄捷運各站點等。

    陳其邁（右二）今天先發蛇年小紅包給小朋友。（記者葛祐豪攝）

    陳其邁（右二）今天先發蛇年小紅包給小朋友。（記者葛祐豪攝）

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