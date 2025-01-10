全國蓮霧王竟是工程師！南州農友林皆利全家心「蓮」心 封王神技曝

林皆利運用工程背景所學，特調「雞蛋牛奶酵素奈米鈣」的澆灌營養品，成為獨門配方。（記者陳彥廷攝）

2025/01/10 23:55

〔記者陳彥廷／屏東報導〕農業部高雄區農業改良場舉辦全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑，「蓮霧王」由南州地區農會林皆利奪下，是他首度封王。林皆利兼顧工程師本業及家傳務農衣砵，特調牛奶肥料用心餵養蓮霧，太太許采雯就說，透過蓮霧，全家心「蓮」心凝聚家庭情感。

林皆利出身工程界，積極獲取新資訊，配合高雄農改場推廣的高醣栽培法，開花前疏枝，整株樹更營養，樹勢更強壯，來花量較往年多，雖受颱風導致不良果率增加，但在整體大環境下已是相當不錯。

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林皆利的蓮霧也是本屆糖度王，果品色澤深紅亮麗，初審階段就獲得最高分。林皆利運用工程背景所學，特調「雞蛋牛奶酵素奈米鈣」澆灌營養品，成為獨門配方，但他對能獲得糖度王還是出乎意料，謙虛歸功於高醣栽培法，讓整個果品品質大大提升。

南州鄉是全國蓮霧種植面積最大的鄉鎮，但因颱風重創，林皆利是南州地區農會唯一入圍者，拿下冠軍。他除了家傳務農衣缽，還有需要輪班的工程師正職，多年來靠著時間管理兼顧本業和農業。農改場評鑑指出，林皆利的果園規劃寬闊、枝梢錯落有致，修剪下來的枝條使用碎枝機粉碎，增加土壤有機質，在果園管理也有獨到之處。

林皆利從爸爸手中接下果園，太太許采雯及3個子女利用正職之外的時間幫忙蓮霧生產及行銷產業，還推出上層蓮霧、下層手作餅乾禮盒，應景春節禮盒為蓮霧產業加值。林皆利的小女兒是導演，為自家蓮霧拍了專業廣告行銷，大女兒負責行政及幕僚作業，大兒子則將太太全家拉到自家工廠包裝商品。許采雯說，因為蓮霧「全家人心『蓮』心，緊緊相扣」。

林皆利的蓮霧也是本屆糖度王，果品色澤深紅亮麗。（記者陳彥廷攝）

林皆利全家忙著蓮霧禮盒出貨。（記者陳彥廷攝）

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