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    台南左鎮燈會1/12登場 「星空銀河系」作品搶先看

    左鎮燈會12日熱鬧登場。（左達工作室提供）

    左鎮燈會12日熱鬧登場。（左達工作室提供）

    2025/01/10 23:02

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南左鎮燈會活動，今年規模擴大，取材轄內知名的竹產業，精彩呈現傳統工藝之美，將於12日晚間登場，系列作品已完成測試，一切就緒，區長余基吉歡迎各界遊賞，希望達到3萬參觀人潮的目標。

    今年左鎮燈會一樣在蔗埕公園登場，並串連至老街，以「星空銀河系」為主題，規劃4大展區，分別有「連結歷史與未來」、「綿延地景與日出」，以及「農村文化情感」、「穿越復古」等寓意，活動將持續至2月16日。

    左鎮是全台南市人口倒數第2的行政區，公所今年再度攜手各界舉辦燈會活動，將傳統產業、百年文化、現代科技等進行，透過藝術創作，展現地方永續與共榮的精神。

    余基吉說，上屆燈會湧入逾2萬遊客，為左鎮人口數的5倍，這對地方而言，是很大的鼓舞，今年推出了更精彩的裝置藝術，真的值得推薦，且活動橫跨春節連假，希望再創佳績。

    協助策展的在地青年賴政達指出，大型創作「竹影星象」，動員逾150位老中青的左鎮人共同完成，代表世代傳承，也希望參與者都像光球般，在白堊泥岩上閃耀。

    而左鎮教會今年也展出2件作品，一樣以竹材為核心，打造平安知足的「平安之竹」與喜樂滿足的「喜樂滿竹」，帶來祝福、感恩。

    左鎮教會牧師鄭逸新說，透過活動參與來融入社區，攜手致力於地方發展，系列藝術創作都很有看頭，歡迎大家共襄盛舉。

    左鎮燈會系列創作已經完成測試。（左達工作室提供）

    左鎮燈會系列創作已經完成測試。（左達工作室提供）

    左鎮燈會將在蔗埕公園舉行。（左鎮教會提供）

    左鎮燈會將在蔗埕公園舉行。（左鎮教會提供）

    左鎮燈會系列創作已完成測試。（左達工作室提供）

    左鎮燈會系列創作已完成測試。（左達工作室提供）

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