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    分類新制威力！家戶垃圾無法「偷渡」 彰縣4大超商垃圾量砍一半

    彰化縣去年7月1日起針對4大超商實施垃圾隨袋徵收，在必須使用垃圾專用袋下，垃圾量直接砍半，資源垃圾的回收成效良好。（彰化縣環保局提供）

    彰化縣去年7月1日起針對4大超商實施垃圾隨袋徵收，在必須使用垃圾專用袋下，垃圾量直接砍半，資源垃圾的回收成效良好。（彰化縣環保局提供）

    2025/01/10 22:28

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣去年7月1日起實施垃圾分類新制，提高退運門檻，讓每日人均垃圾量創下新低，連全縣4大超商的垃圾量都砍一半，原來是同步執行垃圾隨袋徵收，業者必須花錢買專用袋來裝一般的生活垃圾，進而全力防堵家戶垃圾「偷渡」到超商，成為垃圾減量最大功臣。

    彰化縣環保局表示，6都的4大超商垃圾都是採取委外清運，彰化縣從去年7月起，4大超商垃加上6大產業園區的生活垃圾都改採隨袋徵收，也就是除了資源回收、廚餘以外，其餘一般生活垃圾都要買專用垃圾袋來使用，各地清潔隊才會收運，並進行沿街破袋檢查，只要發現有3個以上的資源回收物，就會當場要求店家完成分類，才能交給清潔隊。

    環保局強調，新制上路半年以來，超商與產業園區生活垃圾破袋檢查的合格率高達86%，也就是說，應該回收的資源回收物，以及生、熟廚餘的分類，都有很大的進步。因此，也讓生活垃圾量直接砍一半，半年垃圾量減少55%，約為425公噸，換算起來，大約是85部垃圾車裝運量。

    環保局表示，超商生活垃圾能夠在配合資源回收、廚餘分類下，就能立即有減半的功效，最主要的是讓業者嚴格把關，不再讓民眾把家戶垃圾拿來超商亂丟。因為，以往超商的生活垃圾是隨水費徵收，不必花錢買專用垃圾袋，進而也有民眾心存僥倖來丟家庭垃圾。如今要花錢買專用袋，業者為了降低購買成本，就要拒絕家戶垃圾「偷渡」到超商，成為垃圾減量的最大功臣。

    而彰化縣專用垃圾袋共有3款，33公升為40元、75公升的90元、120公升的145元。有鑑於垃圾分類也要人力成本，目前彰化縣約有20多家超商，也決定把垃圾委外處理，約佔全縣超商的5%。在6大產業園區部分，大多數是把生活垃圾連同事業廢棄物委外處理，只有14%的生活垃圾是交由清潔隊清運。

    彰化縣四大超商從去年七月開始垃圾隨袋徵收，必須花錢買專用垃圾袋，袋上有防偽標章。（彰化縣環保局提供）

    彰化縣四大超商從去年七月開始垃圾隨袋徵收，必須花錢買專用垃圾袋，袋上有防偽標章。（彰化縣環保局提供）

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