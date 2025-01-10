北市府投資北捷成立遊憩公司 目標3年專業人才逾3成

北市議會臨時會最後一天，表決通過北捷、市府財政局共編列6000萬元投資成立遊憩子公司。（記者何玉華攝）

2025/01/10 22:52

〔記者何玉華／台北報導〕台北捷運公司、台北市政府財政局共同編列六千萬元投資成立遊憩事業子公司，預算在初審時被全數刪除，今天大會表決，在國民黨議員人數優勢下順利恢復；北捷表示，遊憩事業公司成立後，可以整合遊憩資源，規劃獨特創新主題活動，創造多元收入盈餘回饋運輸本業；預算通過後，將依公司法規定程序，召開發起人會議，討論後續籌備事宜。

北捷表示，成立遊憩子公司是希望透過集團化運作，拓展營運附屬事業，增加收益以支持票價穩定及公益性。考量市府參股可以增加對子公司受託場館經營政策掌握，子公司專業分工除持續提供穩定營運服務，並依股權取得子公司盈餘分配，且相關投資計畫，依據過去實際經營數據評估應為可行，因此邀請市府出資。

請繼續往下閱讀...

民進黨團總召簡書培說，子公司未來營運的貓纜、兒童樂園跟小巨蛋，本就是北市府委託經營，根本是疊床架屋，對台北市長蔣萬安唯一的好處就是增加可以酬庸的職位，但蔣萬安找一個副市長都要快兩年，發言人也沒人來接任，現在成立子公司，找得到人嗎？

國民黨團書記長張斯綱表示，北捷成立子公司的預算花了很多時間協調，國民黨內部也有很多意見，最後由北捷自己提出包括增加專業人士等但書，才爭取到認同。北捷也允諾，逐步引進專業人才，三年內以達到三成以上為目標；遊憩公司總經理將依法列席市議會報告及備詢，預算也會送議會審議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法