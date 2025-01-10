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    高雄老人健檢起跑 限5.25萬人額滿截止

    高雄老人健檢已於元旦起提供服務。（高雄市衛生局提供）

    高雄老人健檢已於元旦起提供服務。（高雄市衛生局提供）

    2025/01/10 21:07

    〔記者許麗娟／高雄報導〕今年度高雄市老人健康檢查已開始提供服務，凡設籍高雄市之65歲以上長者（民國49年以前出生）及55歲以上原住民長者（民國59年以前出生），可至高雄市61家合約醫療院所接受健康檢查，預計提供5萬2500位名額，額滿截止。

    高雄市衛生局表示，老人健檢的檢查項目，除了成人健康檢查的血壓、血糖、總膽固醇、三酸甘油脂、高密度脂蛋白膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇、尿酸、肝功能、腎功能、尿蛋白檢查，及B、C肝炎篩檢（45至79歲終身1次），高雄市再加碼補助胸部X光、心電圖、甲狀腺刺激荷爾蒙及營養篩檢等4項檢查服務。

    醫護人員在健康檢查時將一併提供健康諮詢，包括戒菸、節酒、戒檳榔、規律運動、維持正常體重、健康飲食、事故傷害預防、口腔保健、慢性疾病風險評估、腎病識能衛教指導等，針對檢查結果異常的長者，健檢合約院所將提供進一步追蹤與轉介服務。

    符合資格的長者，於檢查前請空腹6至8小時，攜帶身分證及健保卡（55歲以上原住民須攜帶戶口名簿或證明文件），前往高雄市61家合約醫療院所即可接受檢查，合約院所名單可至衛生局全球資訊網「老人健康檢查專區（https://gov.tw/xew）」查詢。

    高雄老人健檢加碼補助胸部X光、心電圖、甲狀腺刺激荷爾蒙及營養篩檢等4項檢查。（高雄市衛生局提供）

    高雄老人健檢加碼補助胸部X光、心電圖、甲狀腺刺激荷爾蒙及營養篩檢等4項檢查。（高雄市衛生局提供）

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