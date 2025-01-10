美極了！冷氣團助攻 台南梅嶺梅花一夕爆開

大湖桶的福來老梅園，目前枝頭上一片花海。（記者吳俊鋒攝）

2025/01/10 20:35

〔記者吳俊鋒／台南報導〕強烈冷氣團發威，台南梅嶺風景區高海拔處的梅花，一夕之間大爆發，包含「青心」、「萬傳」、「阿榜」、「石塔」等各品種都爭相綻放，宣告進入盛開期，今年度的賞梅季漂亮登場。

在梅嶺高海拔處也能眺望曾文水庫的湖光山色，若配合氣候條件，還可看到壯麗的雲海，市政府觀光旅遊局邀請各界把握花期，安排行程，並推薦品嚐當地農產入菜的自然美味，感受台南的獨特魅力。

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南市公共運輸處則強調，會密切注意賞梅季期間交通狀況，與玉井警分局配合，依照上山人潮評估啟動接駁計畫。

梅嶺風景區發展協會理事長許鴻文表示，從中海拔的「大湖桶」、「二層坪」，再由伍龍步道而上，直到地勢較高的「出水仔」，沿途梅花盛開，枝頭一片白皙，像是山間下了雪，美不勝收，目前遊賞正是時候。

許鴻文指出，數量最多的石塔，在高海拔處都已接力開花，估算整體綻放率已達7成，而地勢較低的旅遊資訊站附近，現階段也能見到一些白梅蹤影，若冷鋒持續，可望急起直追。

而伍龍步道高海拔處沿途的梅園以「日日林間」最知名，品種主要是胭脂梅與石塔，目前整體開花率也超過5成，農民林政宏與林靜淑夫婦用心整理園區環境，並將工作小徑，打造為遊賞步道，景致宜人，他們不藏私，開放參觀，民眾爭相造訪，近年來已成為熱門秘境。

位於中海拔的福來老梅園，是大湖桶一帶最具規模的梅樹專業栽培區，面積近5公頃，楠西商圈發展協會常務監事陳居峰提到，當地的萬傳、青心、阿榜等品種元旦後都已盛放，石塔也陸續爆發中，整體開花率超過6成。

陳居峰觀察發現，部分梅樹受到去年接連颱風的影響，園區內一樣的品種，卻未同步綻放，枝條上仍含苞待放，可讓整體花期更拉長，若天候穩定，有機會延續到農曆年假。

觀旅局長林國華建議民眾賞花時，也享用著名的梅子雞、薑黃雞等在地料理，並採買相關製品的伴手禮；下山之後還能就近順遊曾文水庫、龜丹溫泉，讓行程更豐富。

梅嶺伍龍步道高海拔處的梅花爆開，枝頭一片白皙，好像山間下雪了。（記者吳俊鋒攝）

大湖桶的福來老梅園，目前枝頭上一片花海。（記者吳俊鋒攝）

在伍龍步道高海拔處賞梅，還可遠眺曾文水庫。（記者吳俊鋒攝）

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