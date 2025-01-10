買烏魚子辦年貨？「雲林良品」前進新店裕隆城 消費滿額抽福袋

新北市新店裕隆城「雲林良品年節市集」，展售各式雲林優質農特產品，滿額再抽好禮。（記者翁聿煌攝）

2025/01/10 22:09

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市副市長劉和然與雲林縣長張麗善今天出席在新店裕隆城舉辦的「雲林良品年節市集」，共同推廣雲林優質農特產品，年節市集即日起到13日為期4天，有11家雲林良品攤位，販售烏魚子、雞精、咖啡、手工麵、茂谷柑等各式年節送禮好物，讓新北消費者享受到最道地的雲林美味，消費滿額還能抽福袋。

劉和然說，新北市400萬人口裡近70萬為雲林鄉親，旅居新北人數最多，雲「林良品年節市集」帶來各式雲林在地農特產品，希望在新北打拚的雲林子弟及新北市民朋友都能品嘗到這些好滋味。

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劉和然說，新北市是全國最大消費地，在農產品銷售上不遺餘力，透過新北果菜公司共同運銷、新北市農會真情食品館及希望廣場農民市集，讓市民不用跑到產地就能享受到當季最新鮮、最實惠的農產品，也幫助全台農友創造通路。

雲林縣長張麗善說，雲林擁有豐富的農特產品，來自雲林口湖的烏魚子堅持手工、薄鹽、日曬等工法製作，吃起來鹹香黏牙。古坑咖啡以其甘甜清香與獨特喉韻，廣受消費者好評。而現在當季的茂谷柑，吃起來酸甜多汁令人回味無窮，鮮豔橘紅的外皮更是象徵大吉大利，是年節送禮精品。

張麗善歡迎大家到年節市集踴躍消費，現場消費滿5百元可抽價值1千元福袋，消費滿2千元抽價值3千元福袋，如果想購買更多雲林優質農產品，可到「雲林良品粉絲專頁」或「雲林良品電商平台」選購。

新北市農業局說，秉持先創通路再開農路的精神，新北市建立多元農產品銷售通路，致力將全國各地的農產品推廣給新北的市民朋友。新北市身為全台最大的消費地，歡迎大家「樓頂揪樓咖、厝邊揪隔壁」，來雲林良品年節市集熱鬧過好年。想知道新北市年貨最新消息歡迎鎖定「新北市農業局-稼日蒔光」粉絲專頁。

新北市副市長劉和然（中左）與雲林縣長張麗善（中右）共同行銷「雲林良品年節市集」。（記者翁聿煌攝）

「雲林良品年節市集」即日起到13日為期4天，販售烏魚子、雞精、咖啡、手工麵、茂谷柑等各式年節送禮好物。（記者翁聿煌攝）

「雲林良品年節市集」，即日起至13日在新店裕隆城販售烏魚子、雞精、咖啡、手工麵、茂谷柑等各式年節送禮好物。（記者翁聿煌攝）

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