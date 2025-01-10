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    台中百貨福袋大車拚 抽價值52萬一克拉鑽戒、高價按摩椅

    新光三越新春福袋抽價值52萬鑽戒。（新光三越台中中港店提供）

    新光三越新春福袋抽價值52萬鑽戒。（新光三越台中中港店提供）

    2025/01/10 21:19

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕迎接蛇年將屆，台中百貨公司蛇年福袋開賣大車拚，新光三越16日起推出福袋與福箱預購，可抽市值52萬元的鑽戒；中友百貨新春福袋今年主打獨家聯名款「神可愛 爽爽貓福袋」，每袋獎值超過8888元；廣三SOGO百貨「金蛇福運 袋好運」福袋可加碼抽高價運動養生椅及按摩椅。

    新光三越台中中港店指出，今年推出「蛇舞春風好運福袋」與「納福豪華福箱」兩款福袋預購，每份皆含市價5000元以上的商品，分別於1月16日及1月20日上午10點起於新光三越APP線上預購開搶。

    館方指出，購買福袋及福箱大年初一還有加碼抽活動，有機會抽中價值52萬元的1克拉鉑金鑽石戒指，還有高奢遊艇體驗、環島圓夢捷安特單車9天遊、富士山1日遊雙人套票等500個獎項。

    廣三SOGO百貨推出「多功能20吋行李箱＋大容量旅行袋」福袋組，1月18日開賣，限量300組，福袋裡除了超值好物，大年初一領取時還將加碼抽出市價12萬8000元的運動養生椅及7萬8800元的按摩椅。

    中友百貨1月10日起推出獨家聯名「神可愛 爽爽貓福袋」，外箱使用20吋前開式行李箱，限量200只，每袋獎值超過8888元，有機會獲得iPhone 16、智能空氣清淨機、掃拖機器人等好禮。

    台中大遠百新春福袋則在1月29日大年初一開賣，頭獎為3.6萬元商品券，另有2.6萬元、1.6萬元及6000元、1000元商品券等獎項。

    中友百貨新春福袋今年主打獨家聯名款「神可愛 爽爽貓福袋」，還抽多項好禮。（中友百貨提供）

    中友百貨新春福袋今年主打獨家聯名款「神可愛 爽爽貓福袋」，還抽多項好禮。（中友百貨提供）

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