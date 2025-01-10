板橋醫療園區啟動招商 規劃大型區域級教學醫院

新北市衛生局今於市府舉辦招商說明會，使投資人充分瞭解本案基地環境、發展構想、投資開發規範等重點。（新北衛生局提供）

2025/01/10 19:46

〔記者董冠怡／新北報導〕板橋醫療園區日前已公告招商，新北市衛生局長陳潤秋今天表示，基地範圍包括衛生局、板橋區衛生所、市立聯合醫院板橋院區，以及醫院對面的新埔立體停車場，將擴建成1.43公頃的醫療園區，規劃籌設急性一般病床499床的大型區域級教學醫院，開挖率80%、建蔽率65%、容積率550%；今天舉行招商說明會。

陳潤秋指出，市府以民間參與投資興建營運（BOT）方式，辦理板橋醫療園區，提升在地及鄰近區域醫療照護資源。初步模擬規劃地下4層、地上14層，提供24小時急診醫療服務（含兒科緊急醫療）、內科、外科、婦科、兒科及早療等全方位科別的服務，實質規劃將由未來經營團隊依實際重點、醫療發展特色規劃，維護市民就醫權益。

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陳潤秋提到，此案公告期限至6月9日，此次招商說明會藉由與投資人面對面進行簡報說明，使其了解招商文件內容，包含本案基地環境、發展構想、投資開發規範等重點。未來會持續配合，各項醫療保健政策、平衡地區醫療資源、增加急性醫療服務量能及公共衛生工作，增進市轄照護量能與品質。

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