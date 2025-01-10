宋少卿代言故鄉豐濱牛肉乾、蝦餅：遊客再不來 貓狗吃龍蝦都痛風了

藝人宋少卿擔任花蓮豐濱鄉觀光大使，他的母親就是豐濱人。（記者花孟璟攝）

2025/01/10 20:12

〔記者花孟璟／花蓮報導〕東海岸花蓮豐濱鄉觀光業遭去年0403地震重創，每年帶來大量觀光客的親不知海上古道也受損，鄉公所與工研院合作，開發水牛肉干、黑豆氣泡飲、白蝦蝦餅，今天在花蓮轉運站上架，還找來出身豐濱鄉的藝人宋少卿代言。

東海岸的豐濱鄉靠海，盛產太平洋海水養殖白蝦，也有阿美族漁民捕撈的生猛龍蝦、海膽，部落最常說的笑話就是「天天吃龍蝦都膩了、要吃麥當勞」！豐濱鄉長邱福順也笑說，地震後，觀光客都不來，現在龍蝦、白蝦多到吃不完，都拿去做蝦餅，還拿去餵貓咪吃，「牠們都吃到痛風了」！

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聽到鄉長這麼說，擔任豐濱鄉觀光大使的藝人宋少卿也幫腔，到部落才知道，狗的關節可以腫那麼大，「求觀光客快來幫忙吃」。宋少卿說，花蓮是非常美好的地方，希望盡快走出地震風災，讓產業都好起來。

豐濱鄉公所去年接受工研院輔導，獲得國發會、原民會支持，針對豐濱鄉的養殖肉用水牛、港口部落小農種的黑豆、白蝦海水養殖等產業推出新產品，今天舉辦發表會，丁仔漏、八里灣、豐富、港口、磯崎、新社等部落都有的養殖肉用水牛，目前養殖約240頭，今天發表「豐濱牛－牛肉乾條」，有刺蔥、酒釀兩種口味，真空包裝的牛肉乾新鮮美味。

豐濱鄉公所也和花蓮地酒職人釀酒師李建緯合作，推出豐濱專屬「醲琴酒」，以台灣米蒸餾酒為基底，添加杜松子、馬告等香料，還泡入牛肉乾，淺嚐一口香氣就在口腔散開！

地處秀姑巒溪出海口，豐濱鄉大港口部落在兩百年前就有貿易船到此交易，黑豆也傳入部落，農民陳杰敏說，黑豆喜歡排水良好的砂質土，每年春天在秀姑巒溪河床砂地栽種、6月收成，經請教農改場，更發現長輩傳下來的黑豆品種，與現在普遍的台南3號、5號等品種完全不一樣，顆粒較小且獨具風味。豐濱鄉公所這次也在工研院建議下研發黑豆氣泡飲，微甜溫潤的黑豆十分養生，氣泡飲口感帶來清涼，適合夏天品飲。

鄉長邱福順說，系列產品今天起在花蓮轉運站上架，推廣期間8折優惠，下週末五月天就要到花蓮開演唱會，也歡迎遊客到花蓮時記得買好買滿，更歡迎順道來豐濱鄉遊玩。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

豐濱鄉去年地震後加上三個颱風，遊客大減，養殖白蝦做成的美味豐濱蝦餅，值得品嘗。（記者花孟璟攝）

住海邊的豐濱牛牛肉乾吃一口，搭配黑豆氣泡飲，口中滿滿的海洋滋味。（記者花孟璟攝）

豐濱鄉公所推銷農特產品做成的加工美食，今天舉辦行銷活動，也現場呼籲五月天看演唱會遊客，順便到豐濱買起來。（記者花孟璟攝）

在秀姑巒溪的河床沙地長大的黑豆營養豐富，品種是百年前部落族人流傳的老品種，做成黑豆氣泡飲相當順口。（記者花孟璟攝）

豐濱鄉公所請地酒職人李建緯研發「醲琴酒」為蒸餾酒，以台灣米做的琴酒為底，加上杜松子、炙燒牛肉乾、馬告，風味層次迷人。（記者花孟璟攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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