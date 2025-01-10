還地於民！苗栗後龍鎮保安林地解編 通過第1階段審核

苗栗縣後龍鎮南港、中和2里保安林地解編通過第1階段審核。（後龍鎮公所提供）

2025/01/10 19:37

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮南港與中和兩里，擁有優質沙質土地，栽種的西瓜與雜糧優異，但不少區域在日治時期被列為保安林地。為保障農民權益，經後龍鎮公所爭取與縣議員邱毓興努力爭取，目前部分土地通過農業部第1階段解除保安林審核標準，等待第2階段審查。

後龍鎮公所表示，南港、中和兩里土地於1920年、日治時期被列為保安林地，而在地農民先祖由附近的公司寮漁港登台後，已在當地開始栽種西瓜與雜糧作物，年代久遠。

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後龍鎮公所強調，推動南港、中和兩里列為保安林地的土地解編，目的為還地於民，畢竟當時為農民先祖就開始栽種農作，但因歷史因素導致土地被列為保安林地，影響農民生計與農業發展，公所會透過立委陳超明協助持續推動，保障農民權益，目前公所也接到相關公文，可說為保安林地解編露出曙光。

該選區民進黨籍縣議員邱毓興則說，南港、中和兩里土質適合栽種西瓜，而西瓜恰好為「後龍三寶」之一，但鄉親長期反映，南港里及中和里一帶良田世代種植西瓜已有百年歷史，卻屢被告知該區域屬保安林區，可能無法持續種植農作。

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