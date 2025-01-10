「饗饗」案疑諾羅病毒惹禍 疾管署下週二公布檢驗結果

饗饗疑似食物中毒案件，疾管署預計下週二公布檢驗結果。（資料照）

2025/01/10 19:31

〔記者邱芷柔／台北報導〕知名吃到飽餐廳「饗饗」微風信義店近日爆發疑似食品中毒事件，通報人數持續攀升，截至今（10日）下午3點，已有58人通報，且新增的2名病例來自外縣市。衛福部疾管署表示，腹瀉群聚事件中以「諾羅病毒」最常見，然而檢驗結果尚未出爐，無法確定病因，預計檢驗結果將於下週二公布。

疾管署發言人曾淑慧指出，目前相關檢驗仍在進行中，因個案數量較多，無法逐一檢驗所有檢體，因此採取抽樣方式進行檢測，主要針對廚工的手部檢體及病人的糞便檢體，釐清是否因病毒或細菌導致相關症狀，並依標準作業流程執行。

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對於外界質疑是「諾羅病毒」惹禍，曾淑慧說，以過去腹瀉群聚的檢出結果，確實是以「諾羅病毒」為大多數，但目前檢驗結果尚未出爐，因此不需要去預測。由於細菌與病毒種類繁多，檢驗時會優先檢測幾種常見的病毒或細菌，諾羅病毒也會在檢測項目中，病毒檢驗報告較快，細菌則較慢，最終結果預計將於下週二公布。

此外，疾管署也啟動流行病學調查，曾淑慧說，主要是了解餐廳員工健康管理機制、民眾用餐時是否出現不適，以及餐飲製備與環境清潔流程，透過問卷調查與檢驗結果來釐清，判定某病毒或某細菌感染可能與哪些特定食材相關，由於並非所有用餐者都出現不適，分析上需要時間確認。

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