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    饗饗停業 饗賓承諾加倍返還500元定金

    針對「饗饗」微風信義店疑似食物中毒案，市府勒令停業期間，原先訂位已向消費者收取500元定金，饗賓公司承諾加倍返還。 （資料照）

    針對「饗饗」微風信義店疑似食物中毒案，市府勒令停業期間，原先訂位已向消費者收取500元定金，饗賓公司承諾加倍返還。 （資料照）

    2025/01/10 19:10

    〔記者甘孟霖／台北報導〕知名吃到飽餐廳「饗饗」微風信義店疑似食物中毒案件，台北市法務局今天（10日）說，消保官邀負責營運的饗賓公司到市府說明消費者後續相關權益問題。市府勒令「饗饗」微風信義店停業期間，原先訂位已向消費者收取500元定金，饗賓公司承諾加倍返還。

    法務局長連堂凱說明，市府與饗賓公司溝通，業者說，1月11日起兩週內已訂位總數為1788組、人數為10455人，針對停業期間無法用餐的消費者，將優先提供改期或改到其他分店，或轉移到集團旗下品牌餐廳用餐；如消費者選擇取消訂位，將依民法第249條規定返還兩倍定金，或研議提供餐券方案供消費者選擇，公司將內部討論後於下週一回覆市府。

    連堂凱說，未來「饗饗」恢復營業後，已訂位的消費者如有用餐相關疑慮想要取消訂位，饗賓公司也承諾願意全數返還定金（包含同集團或其他分店已訂位的消費者），或協助消費者轉到其他分店，或轉移到集團旗下品牌餐廳用餐。

    主任消保官楊麗萍說，針對此次事件因用餐而身體不適的消費者，會議中已經要求饗賓公司先行研議提出餐費全額退費、給付醫療費用及慰問方案，並待釐清責任歸屬後啟動相關保險理賠程序。饗賓公司代表也於會中說明，針對1月5日用餐消費者已全數關懷完成，今日已提供慰問方案；賠償方案則待衛生單位就本事件造成因果進行判定及釐清，饗賓公司也會向保險公司確認相關保險理賠程序；至於是否先行支付醫療費用及退餐費，饗賓公司將研議後一併於下週一回覆市府。

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