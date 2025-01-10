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    台中2頂級和牛店囤放、販賣過期肉被重罰 3檢舉人共180萬入袋

    台中市「和牛EMPEROR」今年4月被衛生局查獲，囤放過期的鹿兒島黑毛和牛。（衛生局提供）

    台中市「和牛EMPEROR」今年4月被衛生局查獲，囤放過期的鹿兒島黑毛和牛。（衛生局提供）

    2025/01/10 19:10

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市去年接連2家頂級和牛燒肉店被吹哨者檢舉囤放過期肉，「和牛EMPEROR」被查出囤放牛肉及冷麵等共14品項逾期食品，「御帝和牛燒肉」也囤放16項逾期牛肉，皆被依食安法重罰業者168萬、192萬元，並勒令停業，業者罰鍰已全數繳清，依實收罰款50%，已核發給3名熱心民眾共180萬元的檢舉獎金。

    衛生局指出，去年4月間接獲檢舉，查獲西屯區「和牛EMPEROR」頂級燒肉店儲存牛肉及冷麵等共14品項逾期食品，重罰業者168萬元並勒令停止作業，為獎勵吹哨者，已依規核發84萬元檢舉獎金；此外，該業者將過期「神戶牛」高價販售給消費者，台中地檢署也以詐欺等罪嫌起訴。

    另一起則是查獲西區「御帝和牛燒肉」儲存16項逾期牛肉，亦同樣重罰業者192萬元並勒令停業，核發檢舉獎金給2位民眾共96萬元。

    台中市政府衛生局前年增訂「未達重大食安案件檢舉獎金發放原則」，具名檢舉逾期食品案件，並經裁罰金額達30萬元以上，即可按罰鍰實收金額的50%核發檢舉獎金。

    衛生局長曾梓展表示，經由熱心民眾檢舉，協助衛生局掌握具體情資，得以查獲2家餐飲業者儲放逾期牛肉，並迅速採取下架封存及銷毀等措施，有效遏止不法食品影響市民健康，已發揮共同守護食安，此次2件和牛案皆符合獎金發放原則，已依規定共發出180萬元檢舉獎金，呼籲市民持續共同關注，共同把關食安。

    台中市食品藥物安全處提醒，民眾如發現食品違規事件，可撥打1999服務專線或食安處電話04-22220655具名檢舉、提供具體事證，對於檢舉人身分絕對保密。符合台中市食安案件檢舉獎金發放原則，皆可依規定核發獎金，共同守護食品安全。

    食安處查獲餐飲業者儲放逾期牛肉原料。（衛生局提供）

    食安處查獲餐飲業者儲放逾期牛肉原料。（衛生局提供）

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