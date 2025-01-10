武陵農場追櫻快看！花季交通套票48小時公車坐免驚

武陵農場櫻花季2月8日到23日登場，台中市交通局推出全新升級版「Taichung go套票×武陵花季交通聯票」，48小時內能爽搭台中市所有市區公車。（台中市政府提供）

2025/01/10 19:43

〔記者蘇孟娟／台中報導〕武陵農場櫻花季2月8日到23日登場，台中市交通局推出全新升級版「Taichung go套票×武陵花季交通聯票」，可享專有保留座，48小時內能爽搭台中市所有市區公車，不能能到武陵賞櫻，更能暢行台中。

台中市交通局長葉昭甫指出，今年武陵櫻花季交通聯票進一步提升購買聯票優惠，865路公車（谷關至梨山路線）去年每天保留6個座位，今年增加到8個座位供購買聯票的旅客搭乘，提供與武陵櫻花季接駁專車的無縫銜接服務，讓賞櫻行程更加便利，同時搭配「Taichung go QR套票 - 自主型48hr武陵櫻花版」，旅客可在48小時內自由搭乘台中市所有市區公車，輕鬆規劃完整旅程。

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葉昭甫說，套票已整合全市區公車路線，旅客可在出發時啟用「Taichung go QR套票 - 自主型48hr武陵櫻花版」，從台中搭乘公車到谷關，入住當地飯店，體驗在地特色。次日清晨，憑交通聯票搭乘865區公車（谷關-梨山）直達梨山，隨後再搭乘接駁專車到武陵農場盡情賞櫻，行程結束後，仍可使用Taichung go自主型QR套票返回台中市區，全程交通銜接順暢；若有同時搭乘公車與捷運需求時，也可購買「Taichung go QR暢遊型套票」就可無限搭乘公車與捷運。

交通局指出，今年的聯票已開賣，提醒民眾提早購票，以確保席次。更多資訊請洽Taichung go專線（04-37077988）或TBS客服專線（02-77099747），也可到官網 https://www.taichung-go.tw/查詢。

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