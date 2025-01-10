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    「武癡」退警陳俊蓉一刀雕 用電鋸展現武術

    陳俊蓉醉心武術，融入電鋸一刀雕創作。（記者洪臣宏攝）

    陳俊蓉醉心武術，融入電鋸一刀雕創作。（記者洪臣宏攝）

    2025/01/10 21:36

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕退警陳俊蓉自嘲「武癡」，因一場爭論栽進「一刀雕」領域，他只用電鋸創作木雕，刻壞了30噸木材一夕開竅，他的心願是，能找塊5、6噸重木材料，在上面打出一套禪功拳譜，將木雕藝術與武術完美結合。

    陳俊蓉現為高雄市大社區觀音山下園藝業者，從小學三年級開始打太極拳，醉心武術，又學了跆拳、柔道、擒拿、南拳、十字拳，常為了練功廢寢忘食，他領有國術教練證照，曾擔任保一總隊跆拳、柔道助教。

    陳俊蓉30歲時逛木雕店，發現一具蹲馬步的作品姿勢不對，與店家發生爭論，因為對國術的堅持，開始走入木雕領域，選擇電鋸一刀雕，他說，這樣的創作速度快、粗獷，能最快滿足創作慾。

    但過程並不順遂，陳俊蓉一開始自學，刻壞了30噸木材，還是無法掌握電鋸雕刻技巧，因而到木雕店要求老闆依成品的樣式雕刻示範，有了錯誤經驗的累積，一看就發現了自己問題的癥結點，慢慢摸索出技巧，如今最快一星期可以完成一件作品。

    陳俊蓉直到7、8年前退休後才走向專業，他說，一心將木雕與武術結合，作品幾乎都與武術有關，如今已經創作7、80件。

    陳俊蓉研習佛法且著迷修行，已經皈依多年，現在想找塊5、6噸重木材，將禪功的12個動作展現其上，最終他會依本命出家。

    陳俊蓉木雕創作結合武術招式。（記者洪臣宏攝）

    陳俊蓉木雕創作結合武術招式。（記者洪臣宏攝）

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