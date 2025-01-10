認定無環境影響 台東「綠野仙蹤渡假旅館」環評初審過關

環境部專家小組召開「台東綠野仙蹤渡假旅館」開發案環評初審會議。（記者吳柏軒攝）

2025/01/10 18:48

〔記者吳柏軒／台北報導〕有業者擬在台東縣卑南鄉興建「綠野仙蹤渡假旅館」，因位置在當地下賓朗部落（Pinaski）傳統祖靈地正上方，族人今（10日）赴環境部抗議，開發單位則承諾會施工前試挖監看，若有祖靈遺骨將遵照卑南祭祀處理等；環境部專家小組經討論，認定該案無環境影響，初審通過。

綠野仙蹤渡假旅館擬在台東縣卑南鄉下賓朗段開發，預計興建1棟旅館、11棟villa，用地約2.17公頃，112年起送環評審查，今日進行專家小組第二次初審；當地卑南族下賓朗部落族人則控訴，開發場址是祖靈安息地，強烈要求退回環評。

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下賓朗部落祭典委員孫少中指出，開發地點是部落舊社，並保留「室內葬」傳統，在日治1916年因大火被日本政府遷居，當時先輩交代，部分祖靈來不及撿骨，如今竟要在祖靈地上方蓋大飯店，嚴重侵犯部落文化權與居住安寧。

立法委員陳瑩辦公室主任簡聖哲說，委員家在開發案附近，非常清楚該案對部落影響，但開發單位無法獲得部落認同，開發基地雖處私人土地，也恐破壞祖靈屋，應考量開發行為對環境的外溢效果，也呼籲環評委員保護無形文化資產。

中研院退休人員、人類學博士陳文德表示，當地舊社實踐神聖的室內葬，富含文化意義，開發單位卻迴避文化資產保存法規範，也無視部落族人多年的日常生活與歲時祭儀，將使原住民族轉型正義落空。

開發單位則報告指出，會遵循相關環境保護規範，並位於台東多元發展區，健全縣級的機能發展規劃，也曾在部落舉辦公開說明會，未來建好會大量進用在地員工，開設訓練班，且施工前會諮詢專家並進行試挖，若有祖靈座落，會用傳統祭祀適當處理，部落祭典期間也會停工配合。

環評委員經過專業判斷與討論後，認定該案無環評影響，決議通過該開發案環評初審，但要求開發單位補正資料，包含強化與台東縣國土計畫的合理規劃，強化對鄰近文化資產、部落居民生活安全、傳統文化等影響評估，以及其他交通動線、土地分區使用、綠建築、廢棄物處理等內容，補件後再送環評大會審議。

對該案環評初審通過，孫少中表示，環評初審太過粗糙，完全漠視北上表達意見的族人，原住民族傳統文化及祖靈的部分被列為補充資料，強調開發案與族人傳統生活牴觸，未來將請相關部門列舉法令給環境部，不要未來執行時觸犯其他法律。

下賓朗部落祭典委員孫少中指，業者在祖靈地上方蓋大飯店，嚴重侵犯部落文化權與居住安寧，要求退回開發。（記者吳柏軒攝）

下賓朗部落祭典委員孫少中指出，綠野仙蹤案的開發地點是部落舊社，並保留「室內葬」傳統。（記者吳柏軒攝）

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