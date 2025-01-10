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    首頁　>　生活

    愛心企業寒冬送暖 捐贈物資關懷獨老

    順盛與華盛公司董事長陳榮傑（右二）捐贈物資助弱勢，社會局副局長許秀能（左三）代表市接受。（記者翁聿煌攝）

    順盛與華盛公司董事長陳榮傑（右二）捐贈物資助弱勢，社會局副局長許秀能（左三）代表市接受。（記者翁聿煌攝）

    2025/01/10 20:06

    〔記者翁聿煌／新北報導〕富有愛心的順盛及華盛工程公司董事長陳榮傑透過中華民國長者照顧關懷協會，響應新北巿好日子愛心大平台，捐贈愛心物資箱250份、棉被200件給協會，轉贈給三重、坪林及雙溪等弱勢家戶，陳榮傑10日並和協會理事長周淑玲及社會局副局長許秀能等人探視長輩，關懷長輩在過年期間的生活。

    周淑玲表示，非常感謝陳榮傑的愛心，她兩年前曾向陳榮傑表示，在三重長安街經營照顧關懷據點很辛苦，尤其看到許多弱勢的長輩到據點來，希望能為他們多做點什麼，陳榮傑立即表示要捐贈民生物資，並從去年起開始捐贈。

    周淑玲說，這幾年來與社會局合作，接觸到許多獨居長輩、單親婦女和弱勢家戶，進一步了解他們的需求，因此引介一些熱心的企業及社團，像是南方扶輪社也一起投入公益，大家共襄盛舉，希望發揚協會精神「街頭巷弄攏是愛」，讓弱勢家戶過年不孤單。

    陳榮傑表示，物資箱內包含各式即食品、罐頭和調理包，讓獨居長輩或身障者不用下廚也能方便食用，並由志工分送至家中關懷。

    其中一位84歲蘇老先生，一人獨居在據點附近，領有低收身障補助，他的三餐由三重區公所慈暉志工送便當，拾光長照機構居服員黃玉芳每天到租屋處關懷陪伴，許秀能等人一起送物資箱、棉被給他，並關心他的起居生活，轉達社會各界帶來的年節溫暖。

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