台中某國小羽球女教練「刀傷」引恐慌 家長曝：非首次、小孩不敢上學

校方向家長說明事發原由。（家長提供）

2025/01/10 19:01

〔記者許國楨／台中報導〕台中市某國小9日驚傳濺血，約50多歲的女羽球教練受到刀傷，送醫後無大礙，經查，女教練在學務處，與校方及家長協商羽球課程及收費時，疑情緒激動自殘，有家長今天向本報投訴指，女教練過激舉動已非首次並引發恐慌，小朋友甚至因此沒有安全感，不想上學，希望相關單位正視。

有知情家長向本報投訴指出，學校羽球隊有聘任專業羽球教練，過去就曾發生球隊帳目不清找教練去開會，卻是入私人帳戶起爭執等類似違反學校規定的事，她曾在校長室拿美工刀揮舞，甚至用自殘方式脅迫校方就範妥協情事，昨事件再度重演，希望相關單位正視，畢竟家長們都很擔心小孩受到波及。

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據了解，今天已有家長上市長信箱留言，「媽媽市長好：我是某國小學生的家長，昨天聽小孩說學校羽球隊教練在學校持剪刀割自已的手，而且還拿剪刀到處揮舞，還拿羽球拍破壞學校物品，學校甚至在下課時間廣播，要學生待在教室不能離開。」

「小孩回家後告訴父母，為什麼學校會發生這種事，覺得待在學校很不安全，吵著不想去上學，怕被羽球教練傷害，而學校有發布一則公告，羽球教練於1月2日到2月27日已經請假，為什麼還會出現在學校甚至發生這種事，造成學生恐慌，如果學生在學校上課都要提心吊膽，要讓家長如何放心將小孩送去學校，請市長重視學童安全學習環境。」

而此事發生後，校方向家長說明事發經過表示，今日上午孩子們在校有聽到校園廣播，心中也納悶發生了什麼事，事件因羽球教練情緒不穩定，有些激動行為，為維護他個人及校園安全，校方因此通知警察及救護人員至校協助，羽球教練目前已在家休養，請家長們不用擔心。

返家後如果孩子對事件仍有些困惑、緊張、躁動不安的情緒，家長們可先簡單說明情況安撫孩子們的心情，並抱抱孩子或拍拍孩子，告訴孩子學校事件已妥善處理，而您和他會安全地在一起，「我們的情緒難免有高低起伏，適時覺察自己情緒透過正向溝通，尋求他人協助，大家是願意伸出友善的手幫忙的，上午事件已安全處理，請大家放心。」

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