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    台中太平區頭汴、聖和里活動中心動土 盧秀燕：幸福城市第1名

    太平區聖和、頭汴里市民活動中心開工動土。（記者黃旭磊攝）

    太平區聖和、頭汴里市民活動中心開工動土。（記者黃旭磊攝）

    2025/01/10 18:37

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市太平區頭汴、聖和里活動中心改建，台中市長盧秀燕今天下午在動土時強調，在太平投入上百億元建設經費，人口突破20萬人還在成長，而不只太平，「台中也是全國第1名幸福城市。」

    台中市太平區頭汴及聖和里活動中心建於1981年，建物年久失修，市府自籌經費近5152萬元，預計明年底完工打造新市民活動中心。

    太平區公所於去年9月發包重建工程，籌備期間經費未到位，民眾需棲身在狹小聖和里舊活動中心，民進黨立委何欣純曾邀集內政部民政司會勘，何欣純今天說，爭取前瞻基礎建設計畫第5期特別預算，衷心期盼二里活動中心能如期如質在明年11月啟用。

    頭汴及聖和里活動中心規劃兩座活動中心基地合併改建，與鄰近頭汴坑警察官吏派出所結合，興建地上3層兼具現代與歷史連結活動場域，啟用後可提供里民活動進修、關懷據點及長者共餐使用。

    盧秀燕與民進黨市議員張玉嬿、蔡耀頡及國民黨議員黃佳恬等人執鏟動土，頭汴社區國小學童也臨時組成「太平大樂隊」哼唱頒獎歌助興。

    盧秀燕說，太平人口突破20萬人還在成長，海線四小龍梧棲人口破6萬、清水破9萬、沙鹿區破10萬人，表示台中「發展」才會被評選為全國最幸福城市，「不只六都最幸福喔。我們是全國22縣市第1名幸福城市。」

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