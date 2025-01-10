300化學專家齊聚 中國化學會高雄分會年會高師大登場

中國化學會高雄分會年會今天在高雄師範大學登場，超過300位學者、專家齊聚一堂。（高雄師範大學提供）

2025/01/10 18:42

〔記者許麗娟／高雄報導〕「2025年中國化學會高雄分會」年會今（10）在高雄師範大學和平校區國際會議廳舉辦，今年以「學術產業鏈結」為主題，特別邀請中央研究院院士彭旭明、長興材料工業股份有限公司研究所副所長張繼綱擔任講者，高師大校長王政彥及理事長高佳麟亦擔任貴賓出席，現場有逾300位學術界與產業界專家到場交流。

這場年會由高師大化學系策辦，超過300位來自化學相關領域的國內專家、學者與學生參與，涵蓋分析化學、有機化學、無機化學、物理化學、電子材料、特用化學品、生醫材料、綠能永續等領域。不僅展示了最新的學術成果，同時為產業界與學術界搭建了寶貴的橋梁。

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擔任講者的彭旭明院士為國內外著名的化學家，曾任台灣大學副校長，1998年當選為中央研究院院士，主講「台灣化學會史」，分享化學學科在台灣發展的歷史與成就；張繼綱博士則以「半導體先進封裝材料的應用與發展」為題，深入探討了半導體產業的最新動向，尤其是在封裝材料領域的創新與應用，這也是當前半導體產業最熱門的議題之一。

下午場進行研究生及專題生的研究論文口頭報告與壁報比賽，共計32篇口頭報告與102篇壁報參展，有來自有機化學、無機化學、分析化學及物理化學4大領域的學生展現優異的研究成果，每個領域的前3名分別獲頒獎金。台灣安捷倫科技公司也於會中展示了其新科技與新產品，促進專業知識與經驗的交流。

王政彥說，本次會議不僅讓化學領域的專業知識得以充分交流與討論，更能進一步激發了學術界與產業界合作的潛力。會議的討論內容與分享成果，有助於推動化學領域的研發能量，為產業界的技術升級和未來的創新發展奠定基礎。

中央研究院院士彭旭明演講，由高雄大學副校長莊琇惠擔任主持人。（高雄師範大學提供）

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