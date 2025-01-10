砸10億打造！苗栗火車頭園區延至4月開幕

苗栗火車頭園區開園時間，再延至今年4月。（苗縣府提供）

2025/01/10 18:59

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕原台鐵局苗栗機務分駐所轄鐵道文物展示館，耗資10億元打造為苗栗火車頭園區，不過開園時間從去年10月延到12月底，鄉親仍盼不到，苗栗縣政府文觀局今天轉發台鐵訊息，表示將延後開園，估計今年4月正式開幕營運。

苗栗縣政府文觀局台鐵公司後，台鐵公司回覆，原營運廠商因故於去年9月提前終止租約，新營運廠商已於去年11月21日完成簽約，目前刻正進行相關規劃作業，預計需時100日曆天。此外，為確保遊客的參觀安全，臺鐵公司正積極規劃辦理園區防護工程。

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苗栗火車頭園區位在苗栗火車站旁，工程基地範圍約5700坪，融合在地客家特色風格及苗栗觀旅風貌，成為兼具鐵道文化及苗栗客家文化的大型園區。

另外，台鐵估計於館內展示9輛、戶外展示3輛火車，開幕當天將揭曉第13輛火車。具之前台鐵公司公布資料，展示車輛，包含CT150型蒸汽機車、帶美式風格的DT561煤水式蒸汽機車、台鐵柴油化後的第一代柴電機車R6、第一代電力機車E101等；另配合苗栗各分駐所負責後勤維修任務的背景，園區將展示別稱「大恐龍」的65噸蒸汽救險吊車，「紅斑馬」EMU1200型電聯車也會亮相。

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