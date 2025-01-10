偷拍爆發前已離職！雙和醫院男護理師另恐涉刑事「妨害秘密罪」

雙和醫院偷拍護理師懲處有結論，仍需面對衛生局觸法調查。（記者翁聿煌攝）

2025/01/10 18:51

〔記者翁聿煌／新北報導〕衛生福利部立雙和醫院葉姓男護理師偷拍病患隱私，並上傳Threads平台案，雙和醫院今（10）日召開人事評議委員會依事證決定懲處方式；院方表示，依院內獎懲辦法規定，後續結果將先通知當事人，並經必要的行政及申覆流程後再行公告。惟當事人已於1月初申請離職，仍得面對新北市衛生局後續調查有無違反醫療法或護理人員法相關規定，一旦涉及刑事的「妨害秘密罪」，將依法移送司法機關偵辦。

衛生局表示，依據醫療法第72條規定「醫療機構及其人員因業務而知悉或持有病人病情或健康資訊，不得無故洩漏」，違者可處5萬元以上25萬元以下罰鍰；觸犯刑事法律者，並移送司法機關辦理。

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法務人士指出，葉姓護理師涉及刑法第315之1條，「無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者」，可處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

據了解，蔡姓男護理師在今年1月初事發前，就已向醫院表達辭職意願，院方尚未來得及核辦，8日就爆發他偷拍案，如今已證實是葉姓護理師所為，院方下午召開人評會，已決定懲處方式，念其初犯且有悔意，亦未達洩漏病患身分程度，將會記過處分，並同意他辦理離職。

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