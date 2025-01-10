春節祈福！壽山巖觀音寺點姻緣燈、添丁燈 南崁五福宮發招財錢母

壽山巖觀音寺的姻緣燈設置在月老星君旁。（記者周敏鴻攝）

2025/01/10 20:18

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龜山區壽山巖觀音寺29日（除夕夜）深夜11點15分有搶頭香活動，30日到2月1日有祈安禮斗（開斗）、光明燈（開燈）祈福法會，董事長林明義說，有感於國內結婚率、生育率逐年下滑，壽山巖觀音寺提供姻緣燈、添丁燈服務，希望寺廟供奉的月老星君、註生娘娘能保佑信眾牽線婚成、歡喜添子。

壽山巖觀音寺今年設計了結合建築特色、古文物的福袋，讓信眾參拜祈福，還能認識寺廟的文物與歷史，林明義說，信眾到壽山巖觀音寺安斗點燈安太歲，能獲贈象徵「福壽綿長」的麵線與佛祖加持過的大悲水：參加超過1萬元以上的祈安禮斗，將獲 贈送神力護持的翡翠能量鍊、贈完為止。寺廟提供光明燈2萬6000盞，點燈喜緣金1000、2000、3000元，多年來維持不變。

請繼續往下閱讀...

南崁五福宮29日下午5點將關廟門、當晚正子時12點「開廟門」將邀信眾們集體安頭香團拜儀式，主任委員陳宗賢說，集體安頭香團拜活動將由工作人員事先準備清香、分發給參與信眾後聽司儀口令參拜，再收香由專人安香上爐，共同祈求國泰民安。

今年南崁五福宮準備8萬8000個招財錢母，除夕夜開始發送，陳宗賢預計農曆大年初三就會發送完畢，他說，信眾除在寺廟安斗、點燈、安太歲外，也能參加19日將舉辦的圓斗、謝燈三獻植福法會；另，全家補春運，則預計於農曆大年初三起開放報名。

南崁五福宮預計農曆春節期間將循往例邀桃園市長張善政（中）前來發送招財錢母。（資料照，南崁五福宮提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法