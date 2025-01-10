再冷2天！冷氣團下週一減弱 下一波濕冷天氣時間曝光

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

2025/01/10 17:55

〔記者吳亮儀／台北報導〕入冬以來最強冷氣團還要持續兩天！中央氣象署預報，明、後兩天（11日、12日）仍受強烈大陸冷氣團影響，部分地區恐持續僅有10度或以下的低溫；下週三（15日）另一波大陸冷氣團南下加上南方雲系北移，又轉為有雨濕冷的天氣。

氣象署預報員張竣堯表示，明天天氣仍是濕冷的情況，桃園以北、東半部地區、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，南部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲，直到週日（12日）才轉乾，且週日晚到下週一清晨受輻射冷卻效應影響，若條件適合，竹苗地區恐僅有8度左右低溫，下週一（13日）白天才會逐漸回溫。

請繼續往下閱讀...

「乾冷天氣會從週日持續到下週二，各地都是晴到多雲」，張竣堯說，下週三的冷空氣屬於大陸冷氣團等級，當天北部及東北部地區天氣轉冷，其它地區早晚亦冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，南方雲系北移，南部地區及中部山區亦有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下週四、下週五（16日、17日）仍受下一波大陸冷氣團影響，北部及東北部地區天氣偏冷，其他地區早晚冷；不過天氣會轉乾，僅剩下東半部地區有局部短暫雨，其它地區為晴到多雲。

氣象署今天（10日）也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，未來第一週期初與期末各有一波大陸冷氣團南下，各地氣溫偏低，降水以北部及東半部為主。第1週期中南方雲系北移，南部地區及中部山區亦有局部短暫雨。第2週起東北季風減弱，各地氣溫稍回升，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

今晚明晨低溫提醒。（氣象署提供）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

近期低溫提醒。（氣象署提供）

氣象署公布未來兩週天氣展望。（氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法