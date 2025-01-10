為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    再冷2天！冷氣團下週一減弱 下一波濕冷天氣時間曝光

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    2025/01/10 17:55

    〔記者吳亮儀／台北報導〕入冬以來最強冷氣團還要持續兩天！中央氣象署預報，明、後兩天（11日、12日）仍受強烈大陸冷氣團影響，部分地區恐持續僅有10度或以下的低溫；下週三（15日）另一波大陸冷氣團南下加上南方雲系北移，又轉為有雨濕冷的天氣。

    氣象署預報員張竣堯表示，明天天氣仍是濕冷的情況，桃園以北、東半部地區、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，南部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲，直到週日（12日）才轉乾，且週日晚到下週一清晨受輻射冷卻效應影響，若條件適合，竹苗地區恐僅有8度左右低溫，下週一（13日）白天才會逐漸回溫。

    「乾冷天氣會從週日持續到下週二，各地都是晴到多雲」，張竣堯說，下週三的冷空氣屬於大陸冷氣團等級，當天北部及東北部地區天氣轉冷，其它地區早晚亦冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，南方雲系北移，南部地區及中部山區亦有局部短暫雨，其他地區為多雲。

    下週四、下週五（16日、17日）仍受下一波大陸冷氣團影響，北部及東北部地區天氣偏冷，其他地區早晚冷；不過天氣會轉乾，僅剩下東半部地區有局部短暫雨，其它地區為晴到多雲。

    氣象署今天（10日）也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，未來第一週期初與期末各有一波大陸冷氣團南下，各地氣溫偏低，降水以北部及東半部為主。第1週期中南方雲系北移，南部地區及中部山區亦有局部短暫雨。第2週起東北季風減弱，各地氣溫稍回升，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    今晚明晨低溫提醒。（氣象署提供）

    今晚明晨低溫提醒。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    近期低溫提醒。（氣象署提供）

    近期低溫提醒。（氣象署提供）

    氣象署公布未來兩週天氣展望。（氣象署提供）

    氣象署公布未來兩週天氣展望。（氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播