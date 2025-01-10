八德寒冬送暖提供3000元現金紅包 讓1390低收入戶過好年

八德區公所寒冬送暖活動，副市長王明鉅與贊助團體、個人合影。（記者謝武雄攝）

2025/01/10 19:21

〔記者謝武雄／桃園報導〕八德區公所今天在瑞興市民活動中心辦理「寒冬送暖」活動，針對1390戶低收入戶提供生活物資及現金3000元，其中現金部分是由桃大建設、三元宮及不願具名企業各出1000元，希望低收入戶們善用社會愛心紅包過好年，副市長王明鉅也到場頒發感謝狀給各贊助單位，感謝他們多年來出錢出力，讓社會更溫暖。

王明鉅表示，八德寒冬送暖活動，是由區公所結合各民間單位提供禮盒、白米、鹽及麵條等民生物資、現金3000元，讓低收入戶可以好好過年，也感謝各里長都到場領取物資，務求最短的時間將這些物資送到低收入戶的手上，至於現金3000元則由公所轉帳匯入戶頭，期望透過公私協力，共同為八德注入更多溫暖與關懷。

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王明鉅也頒發感謝狀給捐贈現金、物資的團體，包含桃大建設、三元宮、乾亨不銹鋼公司、三元關懷協會、興仁花園夜市、桃園市和平、桃園市第一、桃園市八德及桃園市慈文等獅子會、榮成環保公司、金玉滿堂餐廳、救國團八德區團委會、晟通實業公司、東興關懷協會，個人部分包含、呂景楓、溫永和、林耀奇。

其中呂景楓為市議員呂林小鳳的先生，個人也捐助10萬元；呂林小鳳則是三元宮主委，募集139萬元並以三元宮名義捐助。

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