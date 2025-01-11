過年必做儀式感？ 一票網友指名「這件事」

農曆新年將至，不少人都已開始安排如何過年。（資料照）

2025/01/11 06:10

首次上稿 1-10 22:52

更新時間 1-11 06:10

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕農曆新年將至，不少人都已開始安排過年的行程。不過，有網友發文感嘆年紀越長，小時候過年的氛圍都隨之淡去，因而好奇大家現在過年的儀式感是什麼。其中「刮刮樂」被最多人點名。

請繼續往下閱讀...

一名網友在PTT 上發文分享，年紀越大感覺時間好像過越快，轉眼間又要過年了，而原PO也開始忙著訂年菜、買新衣服、排過年行程。雖然少了很多小時候過年氛圍，但不變的是與媽媽回娘家、各大小廟走春。原PO也表示，去廟裡拜拜成了過年必要儀式感，沒去好像沒過到年，原PO也好奇大家過年必做的儀式。

文章一發出，網友紛紛留言，「真的越來越無感，有堅持下來的是買新衣服跟拜拜」、「小時候真的超喜歡過年~現在都沒有那種興奮感了」、「我的儀式感大概是睡到自然醒」、「唯一的儀式就是想辦法脫離親戚」、「現在跟放長假一樣，沒儀式感了」。

有不少網友指出「刮刮樂」已成為過年必做的事，「刮刮樂必備」、「一定回鄉下再一起去拜拜跟買刮刮樂」、「絕對是刮刮樂，雖然知道是穩賠的還是想刮，就是一個感覺」。

春節將至，不少人點名「刮刮樂」是過年必做之事。示意圖。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法