蛇現幸福！台中燈會「女媧」主燈會移動 小提燈「甜甜蛇」造型曝

2025中台灣元宵燈會「蛇現幸福」小提燈「甜甜蛇」造型曝光，像霜淇淋超吸睛。（記者蘇孟娟攝）

2025/01/10 19:00

〔記者蘇孟娟／台中報導〕2025中台灣元宵燈會「蛇現幸福」2月8日到23日在中央公園登場，推出人首蛇身的「女媧」移動式展演主燈，結合AR擴增實境沉浸式環境劇場，打造耳目一新的賞燈經驗。元宵小提燈今天曝光，粉紅色的「甜甜蛇」造型像霜淇淋甜筒，可以手拿也能手提，可愛又吸睛。

中台灣元宵燈會今年主燈配合蛇年，以創世神話五色石補天人首蛇身女神「女媧」為發想，結合機械動態及滑輪結構打造會移動的主燈，呈現「女媧蛇身爬行在中央公園」景象，結合AR擴增實境打造沉浸式環境劇場，民眾在主燈區附近只要持手機掃瞄就會看到虛擬場景，進入女媧造物的奇幻空間。

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往年燈會多跨兩個週休二日，頂多9天，去年應觀眾要求延長為13天，今年展期加長到歷年最長天數16天，除了主燈，集結市府5個局處，布置9大燈區，包括主燈、「城市綠洲」、「舌尖上的趣味」、「群蛇共舞」、「蛇麼玩意」燈區，及建設局「時空狂想曲」燈區、農業局「海洋奇幻冒險」燈區、教育局「蛇畫故事」燈區、民政局「樂in LOVE」燈區，無論白天或夜晚都超吸睛。

元宵小提燈「甜甜蛇」蛇身設計成粉紅色霜淇淋造型，裝飾五顏六色的配料，以字母軟糖拼出台中的英文，甜筒設計讓提燈可握在手中也能手提，造型可愛吸睛；觀旅局指出，「甜甜蛇」提燈在燈會期間每天下午3點半開放排隊，4點開始發送，每天發放3千份，假日視人潮量加碼發送，發完為止。

慶祝中台灣元宵燈會25週年，民眾可翻出歷年和親友在主燈前的合影照片，分享到「大玩台中」臉書粉絲專頁，就有機會抽中台中─仁川來回機票及台中知名飯店豪華住宿券；燈會期間另搭配有主題市集讓燈會好看、好吃、好逛又好買。

觀旅局指出，為便利民眾賞燈，燈會期間週六、日（2月8、9日、15日到16日、22日到23日）於台中捷運市政府站、台鐵松竹站有接駁專車直抵會場，歡迎搭乘。

中台灣元宵燈會主燈以人首蛇身的「女媧」為發想，打造會移動主燈。（台中市政府提供）

中台灣燈會農業局將打造「海洋奇幻冒險」燈區。（記者蘇孟娟攝）

迎中台灣燈會，建設局將打造「時空狂想曲」主題燈區。（記者蘇孟娟攝）

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