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    超萌「巷仔Niau」來了！現蹤台南六甲落羽松林增亮點

    超萌「巷仔Niau」今天（10日）來到六甲落羽松林。（公所提供）

    超萌「巷仔Niau」今天（10日）來到六甲落羽松林。（公所提供）

    2025/01/10 19:13

    〔記者楊金城／台南報導〕台南吉祥物之一的超萌「巷仔Niau」今天（10日）來到六甲落羽松林，為18日開幕的六甲落羽松季增加亮點，陪遊客過好年。

    冷鋒催促六甲落羽松林逐漸披上一層喜氣洋洋的酒紅新衣，加上周邊波斯菊花海，近來吸引遊客前來遊賞，絡繹不絕。

    六甲區公所特地請來可愛的「巷仔Niau」落腳六甲落羽松林，歡迎遊客來找「巷仔Niau」，欣賞落羽松美景的同時，還能合影留下美好的回憶。

    六甲區長陳啓榮指出，坐落六甲菁埔埤旁的落羽松林是每年冬季南台灣的觀光熱門景點。今年特別迎來「巷仔Niau」來六甲，相信「巷仔Niau」的到來一定能為所有造訪六甲的遊客帶來幸運和快樂，「六甲落羽松季-松鶴攏佇遮」將在18日盛大開幕，歡迎遊客來六甲走春。

    台南市長黃偉哲表示，遊客跟著「巷仔Niau」的腳步，感受六甲的獨有魅力，更多人認識六甲，品嘗在地美食，並可串聯官田水雉生態教育園區、葫蘆埤自然公園、八田與一紀念園區、下營上帝廟、海墘本家農創休閒園區、柳營德元埤荷蘭村來趟北台南輕旅行。

    超萌「巷仔Niau」今天（10日）來到六甲落羽松林。（公所提供）

    超萌「巷仔Niau」今天（10日）來到六甲落羽松林。（公所提供）

    冷鋒催促六甲落羽松林逐漸披上酒紅外衣。（記者楊金城攝）

    冷鋒催促六甲落羽松林逐漸披上酒紅外衣。（記者楊金城攝）

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