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    40歲沒小孩會很空虛？網搖頭：根本不會

    網友說，生小孩雖帶來壓力，但讓生活更充實；相比之下，不生小孩的人日子顯得單調，總在等週末。示意圖。（情境照）

    網友說，生小孩雖帶來壓力，但讓生活更充實；相比之下，不生小孩的人日子顯得單調，總在等週末。示意圖。（情境照）

    2025/01/10 23:43

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣生育率下滑，顯示越來越多人認為生小孩並非必須。網友說，身邊朋友感慨，生小孩雖帶來壓力，但讓生活更充實；與選擇不生孩子或單身的人相比，後者的日子顯得單調，總在等待週末。文章曝光後，多數網友都反對此看法；但也有人質疑，發文是小孩放學時間，家長都在接人，哪有空留言。

    網友昨在PTT以「沒小孩的40歲生活會很空虛？」為題發文分享，身邊有個40多歲的朋友感慨，雖然生小孩，會帶來許多困難、壓力和經濟負擔，但也讓人生變得更豐富、有重心。像是孩子的考試、比賽、成長過程，都會讓生活更加充實。相較之下，選擇不生孩子或是單身的朋友，雖然生活自由，沒有家庭負擔，但下班後卻常感到無所事事，日子顯得單調，好像每天都在等週末。

    最後原PO詢問網友，「鄉民們覺得人生下半場，真的需要孩子來撐住嗎」？文章曝光後，部分網友贊同這樣的觀點，「我比較喜歡小孩，有小孩後感覺更幸福，陪他成長的過程很有趣」、「有小孩真的很棒」、「有錢有小孩的幸福感還是比沒小孩高」。

    不過，許多網友都持反對意見，「根本不會，想出國就出國」、「會講這個一定沒帶過小孩」、「小孩是責任，不是打發時間用，而小孩長大以後有自己的生活，生活重心遲早還是要移回自己身上」、「我怎麼看我單身的朋友都過很爽」、「一堆事做不完好嗎？慶幸當初沒生小孩」、「不會培養興趣、沒自己社交圈才會這樣覺得」。

    因文章約下午5點多發出，網友回應，「這時間有小孩的要去接小孩回家或上補習班，哪有像你那麼爽，還能上網PO文。」

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