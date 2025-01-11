公司新人沒禮貌！ 她問「2000年後小孩都這樣？」 網戰翻

網友最近帶新人，發現大學剛畢業的年輕人都不太禮貌，因此問「2000年後的小孩都這樣嗎」？（情境照）

2025/01/11 00:06

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕每年都有大學畢業的新鮮人進入職場，有網友說，最近帶新人，發現大學剛畢業的年輕人都不太禮貌，講話會讓人感到不舒服，詢問「2000年後的小孩都這樣嗎？」不過，許多網友認為，「不要以偏概全，單純個人性格和教養問題」。

網友在Dcard發文提到，公司最近來了一位大學剛畢業的新鮮人，主管安排她帶著新同事熟悉工作。然而在交談過程中，原PO發現這位同事說話很沒禮貌，常讓她感到不太舒服。她不禁回想起，上一份工作有過相似的經驗，對方也是2000年後出生的年輕人，她好奇，「2000年後的小孩都這樣嗎？」

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文章一出，不少網友認同原PO，「Z世代就是這樣」、「在學校自我慣了，沒意識到出社會是領人家薪水的」、「就是如此，公司有90年次的上次出大事別人在幫他處理，他人在樓下嘻嘻哈哈」、「我事務所也是有個這樣的新人呀，做錯事還吊兒啷噹（郎當）的無所謂的態度」。

但也有許多網友認為不該以偏概全，「年輕人也有有禮貌的，是你們HR跟主管該檢討一下是不是找人的標準要改」、「我也2000後但不會這樣，沒禮貌是個人家庭教育問題，請勿一竿子打翻一條船」、「我覺得不用以偏概全耶，不管哪個年齡層都有這種不知分寸或是沒禮貌的人不是嗎？完全跟職場洗禮沒關係，單純個人性格和教養問題」。

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