墾丁傳3飯店將歇業 屏縣去年遊客反增近500萬人次

屏東的觀光景點仍吸引許多人前來遊玩。（記者葉永騫攝）

2025/01/10 17:10

〔記者葉永騫／屏東報導〕墾丁地區近期傳出有3家飯店將歇業，但屏東縣去年整體旅遊人次卻是不減反增，造訪人次達到3100餘萬人次，比前年增加近500萬人次，屏東縣政府交通旅遊處表示，墾丁為國旅的熱門旅遊地點，縣府將持續加強宣傳及澄清不實負面訊息，爭取旅客回流。

交旅處表示，墾丁地區去（113）年遊客人次間接受到諸多因素影響，包括負面新聞報導、疫情解封後出國人次提升及颱風天氣等，儘管面臨國內旅遊市場挑戰，但屏東縣整體旅遊市場並非如外界臆測般，旅遊人次反倒是呈現增長趨勢。

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屏東113年國內旅客到訪總人次3174萬餘人次，相較112年增加491萬餘人次，成長率為18.3%，其中外縣市旅客2560萬餘人次，屏東縣旅客613萬餘人次；國外旅客到訪總人次21萬餘人次，亦相較112年增加2萬餘人次，成長率為11.5%，但是，國內旅遊型態轉變為當日來回，而旅遊人次增加，可能與縣府開發新觀光景點有關，例如霧台哈尤溪、車城看海美術館、勝利星村、屏菸1936文化基地等，讓旅客到屏東有了更多元的遊程選擇。

面對旅遊市場的變化，縣府已計畫114年積極改善各大旅遊景點的相關設施，並舉辦春、夏、秋、冬四季行銷活動，吸引更多國內外遊客到訪屏東，對於墾丁地區將協助澄清不實的負面訊息，強化觀光業者的價位透明與合理化，提升旅宿服務品質，讓遊客享有更好的旅遊體驗。

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