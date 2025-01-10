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    北市花博公園餐館夜間擾民 決議平日營業至22時、週五六到00時

    花博市集夜間營業的餐酒館造成居民困擾，北市議會審議產業發展局預算時，對營業時間做成附帶決議要求。（台北市議員陳怡君提供）

    花博市集夜間營業的餐酒館造成居民困擾，北市議會審議產業發展局預算時，對營業時間做成附帶決議要求。（台北市議員陳怡君提供）

    2025/01/10 16:59

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市圓山花博公園的MAJI集食行樂市集，餐酒館夜間經營人潮造成周邊居民困擾。民進黨台北市議員陳怡君在審查產業發展局預算時，附帶決議要求新訂合約應調整營業時間至晚上10點止，特殊節慶營業時間另行申請；不過，在今（10）天政黨協商時，國民黨議員柳采葳提出週五、週六延長到凌晨2點的要求，經協商折衷為平日營業至晚上10點，週五、六延長至凌晨零時止。

    圓山花博公園是台北市2010年舉辦「國際花卉博覽會」後留下的空間，陳怡君表示，市集內的餐酒館夜間營業屢遭居民投訴，酒醉顧客造成居民困擾，衍生治安隱患；因此她要求產發局、會展基金會於續約時，將相關問題納入今年2月7日的新合約規範，並在審查預算時，作成附帶決議。

    附帶決議要求自明年2月7日起調整營業時間自早上10時至晚上10時，特殊節慶活動，如農曆新年、中秋節、端午節、萬聖節、聖誕節及跨年，營業時間最長延至次日凌晨2時，以3天為限，並於1個月前提出申請書，經審查同意後方得實施。

    不過，今天政黨協商時，柳采葳要求增列附帶決議，要將週五、週六的營業時間延長至隔日凌晨2時，陳怡君堅決反對，雙方僵持不下，最後在面臨國民黨佔表決優勢的壓力下，陳怡君同意折衷週五、週六延後到凌晨零時止，平日仍只能到夜間10時，業者仍應做好商圈自律，定時派員清潔公共區域、巡檢員區安全及監控噪音分貝。

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