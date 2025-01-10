南投信義鄉梅花大爆發 再現「香雪海」美景

南投信義鄉受惠濕冷天氣，土場梅區已大爆花，再現壯觀「香雪海」景象。（民眾提供）

2025/01/10 16:50

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉近日梅花綻放，其中土場梅區已經大爆花，大片雪白花朵開滿梅園，賞梅還能聞到淡雅花香，再現壯觀「香雪海」景象，另在烏松崙、牛稠坑等傳統梅區，花況也達3至5成，鄉內賞梅進入高峰，花況可持續10天至2週，預估春節前都有不錯花況。

信義鄉農會表示，近日受惠低溫與水氣，讓鄉內梅況愈來愈好，尤其是省道台21線旁的土場梅區，目前已是滿開狀況，平日也吸引遊客前來賞梅，盛大花況預計可再維持1週。

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其他傳統梅區如烏松崙、風櫃斗、牛稠坑，目前花況雖較不一致，但開花也有3至5成，各梅區進入盛開期，接下來的10天將是最佳觀賞期，今年也因各梅區梅花陸續綻放，花期也會拉長，預計未來2週到春節前都可賞到梅花。

南投信義鄉受惠濕冷天氣，土場梅區已大爆花，再現壯觀「香雪海」。（民眾提供）

南投信義鄉受惠濕冷天氣，土場梅區已大爆花，大片雪白花朵開滿梅園。（民眾提供）

傳統梅區烏松崙花況達3至5成，賞梅可到春節前。（民眾提供）

傳統梅區牛稠坑花況達3至5成，賞梅可到春節前。（民眾提供）

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