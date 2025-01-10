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    饗饗案疑食物中毒增至58人 似染諾羅將寄流行病學調查問卷

    衛生局表示，針對饗饗疑似食物中毒案件，疾管署已啟動流行病學調查，近日將依用餐時段分批寄送簡訊、電子郵件問卷調查。（資料照）

    衛生局表示，針對饗饗疑似食物中毒案件，疾管署已啟動流行病學調查，近日將依用餐時段分批寄送簡訊、電子郵件問卷調查。（資料照）

    2025/01/10 17:21

    〔記者甘孟霖／台北報導〕知名吃到飽餐廳「饗饗」微風信義疑似食物中毒案，個案症狀類似感染諾羅病毒，台北市衛生局今（10日）下午表示，截至下午3點累計通報58人，此次新增2個案為外縣市通報個案。經統計58名個案用餐時間，於1月5日用餐人數共計44人，1月6日用餐人數為14人，衛生局將持續追蹤各醫療院所及衛生單位通報情形。

    衛生局表示，衛生福利部疾病管制署已啟動流行病學調查，近日將依用餐時段分批次，以簡訊或電子郵件方式寄送調查問卷連結給用餐民眾，民眾接獲通知請儘速填寫，並協助轉知同行親友填寫調查問卷，以利後續流行病學分析。

    衛生局說明，民眾如於該地點用餐後有身體不適等消費爭議，可至消保會網頁線上申請；或將消保會表格下載填妥後，傳真或郵寄至台北市政府消費者服務中心（傳真電話：02-2722-1990）；或是親洽北市府消費者服務中心辦理。

    民眾如有任何消費問題諮詢，可撥打「1950」全國性消費者服務專線，或親赴各地方政府消費者服務中心洽詢；如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽台北市1999熱線（外縣市民眾請撥02-27208889）轉7089。

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