嘉縣水上鄉資源回收貯存場示範園區啟用 師生共創公共藝術

水上鄉資源回收貯存場示範園區及公共藝術陶藝牆揭幕啟用。（記者林宜樟攝）

2025/01/10 17:15

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉公所為改善清潔隊員回收物分類作業空間，向環境部爭取經費，加上自籌款，以約3600萬元經費新建資源回收貯存場，有16處貯存區堆放資源回收物，每月回收物販售金額約15萬至18萬元，並將再設置太陽能板，並由柳林國小師生創作公共藝術陶藝牆，打造永續、清潔而有藝術的環保場域。

水上鄉長林緗亭、環境部資源循環署副署長許智倫、嘉義縣環保局長張輝川、水上鄉代表會主席林家緯等今天啟用資收場，為公共藝術揭幕，林緗亭感謝環境部及水上鄉代表會支持重要建設，新建場地將結合分類、回收及貯存等多功能用途，提升清潔隊員的工作環境與效率。

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許智倫說，環境部盡力協助第一線清潔隊員，水上鄉資收場結合環境教育、社區營造、公共藝術文化創生等，將來可列為爭取補助經費競爭加分的項目，希望其他縣市可將環境教育結合文化藝術的精神納入作為典範。

林緗亭說，新資收場入口進行公共藝術，由柳林國小師生與陶藝家許瓊文共同創作，透過公眾參與的資源，將公共藝術延伸到美感美學教育，未來許多水上鄉公共工程藝術品也會透過師生與民眾參與的方式製作完成，讓藝術持續深耕下鄉。

在柳林國小任教的許瓊文說，公共藝術「未來之林」由學生與社區民眾用陶板進行創作，過程中激發出同學的想像力，藝術品將成為資收場的門面。

公共藝術「未來之林」由柳林國小師生創作。（記者林宜樟攝）

公共藝術「未來之林」由柳林國小師生創作。（記者林宜樟攝）

水上鄉資源回收貯存場。（記者林宜樟攝）

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