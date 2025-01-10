總統賴清德煎菜頭粿 陪伴新北獨居長者提早圍爐

總統賴清德（中）與弘道基金會人員到三峽山區探視獨老，並且一起圍爐。（弘道基金會提供）

2025/01/10 17:01

〔記者翁聿煌／新北報導〕總統賴清德10日參與弘道老人福利基金會舉辦的「寒冬助老」服務，前往三峽偏遠山區陪伴獨居的87歲阿嬤趙阿哖圍爐，同時還邀請百歲不老騎士郭深森與不老棒球員代表詹文清一起參與，肯定與鼓勵長輩們持續保有追求夢想的熱情與行動力。

弘道基金會表示，獨居在三峽山區87歲趙阿哖，年輕時就和先生住在現居的鐵皮屋裡，租地種茶、採茶、種桶柑維生，先生過世後，她仍堅持守在這個住了大半輩子的山區，現在鄰居都陸續搬走，她也因為年邁腿力退化，越來越少出門，平常期待的就是弘道三峽志工站的志工來訪探視。

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關懷趙阿哖超過20年的弘道志工王蕙芳表示，阿嬤的女兒已出嫁，雖然因為生活忙碌，回家探望的時間有限，女兒最近幫阿嬤浴室及廚房整修，讓她終於可以天天洗個溫暖的熱水澡，今年有總統與大家到阿嬤家圍爐，相信會成為阿嬤最美好的回憶。

賴清德中午在弘道基金會董事長王乃弘陪同下抵達趙阿哖家，除了向阿嬤拜早年外，也跟她話家常，賴清德陪同阿嬤在弘道的年貨百寶車上選購生活用品，也親手送出今年第一份賀卡給阿嬤，卡片上還有賴清德與副總統蕭美琴分別繪製的小狗與小貓圖案，除了喜氣洋洋的紅包賀卡、春聯外，還準備小禮物送給阿嬤可在早餐沖泡的堅果飲、不老球員詹文清的手部護腕，以及送給百歲不老騎士郭深森的保暖圍巾。

賴清德隨後穿上圍裙、走進阿嬤的廚房，幫圍爐餐加菜，並在弘道董事劉美玉的協助下，為長輩煎煮菜頭粿祝福；王乃弘表示，這是賴清德第4度在農曆春節前，陪伴基金會服務的獨居長輩吃圍爐餐，前兩年也分別參與了不老棒球開球，以及在總統府接見不老騎士。

總統賴清德（中）圍上圍裙，協助製作年菜。（弘道基金會提供）

總統賴清德（左）赴新北三峽山區探視獨居老人趙阿哖阿嬤（中）。（弘道基金會提供）

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