桃市幼兒園2歲專班今年將增40班 預計達200班

中壢區中堅非營利幼兒園，外形仿住宅形式，以陽台、廊道呈現多層次外觀。（記者黃政嘉攝）

2025/01/10 16:33

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市114學年度公立及非營利幼兒園2歲專班今年將增加至少40班，預計可達200班，其中，中壢區中堅非營利幼兒園去年9月1日開學，委由三之三生命教育學會營運管理，園長顏白璇表示，為扎根生命教育，幼兒園讓小朋友可在生存力、生活力及生命力當中，培養自信與愛跟關懷。

張善政今天至幼兒園一同慶祝迎新年，除與幼幼班孩子以蓋印方式創作春聯，也與孩子玩起故事接龍，同時發送新年紅包，祝福孩子們蛇年平安健康。

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顏白璇表示，中堅非營利幼兒園目前招收4個班，含2班2歲專班及2班3至5歲混齡班，以幼兒為主體規劃課程，讓孩子用明亮的眼睛看世界，用生命影響生命的教育歷程。

張善政表示，全新的中堅幼兒園，環境亮麗、採光良好，1億的經費，教育部支持3分之1，市政府預算編列3分之2，桃園市有許多年輕夫婦，2歲專班供不應求，去年、前年2歲專班共開闢80班，今年還會增加至少40班，到今年底，全桃市2歲專班期待可達200班，盼讓所有桃園年輕父母都有機會托育。

市府教育局指出，中堅非營利幼兒園工程總經費1億62萬元，為地上2層建物，空間設計以室內活動室為最主要核心空間，外形仿住宅形式，避免大量體對社區的壓迫，以陽台、廊道呈現多層次外觀。

教育局也表示，張善政推動幼兒教育相關政策，包括新增公私立教保服務機構5歲幼兒教育助學金，針對滿5歲且就讀公私立教保服務機構的幼兒補助每人每學期4500元，一學年達9000元。

市長張善政（中）至幼兒園一同慶祝迎新年，和市府教育局長劉仲成（左二）與幼幼班孩子以蓋印方式創作春聯。（記者黃政嘉攝）

張善政發送新年紅包，祝福孩子們蛇年平安健康。 （記者黃政嘉攝）

桃園市中壢區中堅非營利幼兒園室內學習環境一景。（記者黃政嘉攝）

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