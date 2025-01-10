為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    佳尼特教育基金捐贈台南46校傳藝獎助金 關懷千戶邊緣戶

    佳尼特教育基金會捐贈台南46校傳藝獎助金及千戶邊緣戶關懷金。（記者洪瑞琴攝）

    佳尼特教育基金會捐贈台南46校傳藝獎助金及千戶邊緣戶關懷金。（記者洪瑞琴攝）

    2025/01/10 16:31

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕年節歲末送溫暖！佳尼特教育基金會鼓勵偏鄉學校藝陣薪傳並關懷邊緣戶年節生活，今（10）日捐贈儀式，由台南市長黃偉哲代表受贈，共有46校、千戶邊緣戶受惠。

    黃偉哲表示，佳尼特教育基金會9年來協助南市國小發展傳統藝術及藝陣，今年受惠學校46所，較去年增加3所，並且連續6年透過「歲末送暖，千戶關懷」捐贈生活禮卷，讓邊緣戶依照需要採買家庭用品和營養補充品，為民間企業及團體組織關懷弱勢、偏鄉公益，捐助學校校務發展樹立典範。

    佳尼特教育基金會董事長莊住維表示，透過關懷活動，希望能夠擦出火光，幫助邊緣戶找到前進動力，傳藝獎助金則是期盼學校有可以規劃傳藝教學的穩定預算，讓傳藝扎根與故鄉傳統文化永續傳承。

    教育局長鄭新輝說，「美學創思力」是南市教育願景之一，為推動學校深耕藝術教育及發展特色課程，教育局舉辦兒童藝術教育節、傳統藝術比賽、「台南囝仔仙拚仙」等活動，學校傳統藝術團隊也參與多項大型慶典節目演出，幫助孩子們培養自信，搭建適性展能舞台。

    民政局長姜淋煌表示，弱勢邊緣戶因資格限制，無法直接得到公部門資源，基金會關懷弱勢的善行義舉，這次受贈對象包含鹽水區、下營區、白河區、東山區、後壁區共5區、1000戶邊緣戶，感受到社會關懷的愛心與溫暖。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播