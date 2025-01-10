佳尼特教育基金捐贈台南46校傳藝獎助金 關懷千戶邊緣戶

佳尼特教育基金會捐贈台南46校傳藝獎助金及千戶邊緣戶關懷金。（記者洪瑞琴攝）

2025/01/10 16:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕年節歲末送溫暖！佳尼特教育基金會鼓勵偏鄉學校藝陣薪傳並關懷邊緣戶年節生活，今（10）日捐贈儀式，由台南市長黃偉哲代表受贈，共有46校、千戶邊緣戶受惠。

黃偉哲表示，佳尼特教育基金會9年來協助南市國小發展傳統藝術及藝陣，今年受惠學校46所，較去年增加3所，並且連續6年透過「歲末送暖，千戶關懷」捐贈生活禮卷，讓邊緣戶依照需要採買家庭用品和營養補充品，為民間企業及團體組織關懷弱勢、偏鄉公益，捐助學校校務發展樹立典範。

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佳尼特教育基金會董事長莊住維表示，透過關懷活動，希望能夠擦出火光，幫助邊緣戶找到前進動力，傳藝獎助金則是期盼學校有可以規劃傳藝教學的穩定預算，讓傳藝扎根與故鄉傳統文化永續傳承。

教育局長鄭新輝說，「美學創思力」是南市教育願景之一，為推動學校深耕藝術教育及發展特色課程，教育局舉辦兒童藝術教育節、傳統藝術比賽、「台南囝仔仙拚仙」等活動，學校傳統藝術團隊也參與多項大型慶典節目演出，幫助孩子們培養自信，搭建適性展能舞台。

民政局長姜淋煌表示，弱勢邊緣戶因資格限制，無法直接得到公部門資源，基金會關懷弱勢的善行義舉，這次受贈對象包含鹽水區、下營區、白河區、東山區、後壁區共5區、1000戶邊緣戶，感受到社會關懷的愛心與溫暖。

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