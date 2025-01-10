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    新北檢討7處試辦大型重機停車格位 預告將擴大區域

    新北市去年9月起於板橋區公園街等7處路段，試辦大型重機專用收費停車格位，計次收費；圖為板橋區文化路的大型重機專用停車格。（記者董冠怡攝）

    新北市去年9月起於板橋區公園街等7處路段，試辦大型重機專用收費停車格位，計次收費；圖為板橋區文化路的大型重機專用停車格。（記者董冠怡攝）

    2025/01/10 16:28

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市去年9月起於板橋區公園街等7處路段，試辦大型重機專用收費停車格位，計次收費；市府交通局停車營運科長許芫綺今天表示，歷經檢討決定擴大至蘆洲區長榮路、新店區建國路、三民路，以及土城區明德路等地，同時針對原有停放率較高的試辦路段，再行增設大型重機專用車格，目前仍在觀察評估、盤點及進行相關前置作業，細節預計5月一併公告。

    交通局先前依據各路段的路邊停車格相關數據分析，篩選大型重機停放率較高的路段試辦，包括板橋區公園街、文化路二段182巷；中和區安和路、八里區觀海大道；新莊區三泰路、復興路一段；三重區新北環河快速道路下方平面停車場，採計次收費，4小時收費1次，每次30元。

    許芫綺指出，試辦期間按照開單數據及民眾反應結果滾動式檢討，針對停放率高的地區增加停車格位，停放率較低的路段則視情形恢復成原有汽車停車格，以符當地停車需求。3個月以來，試辦路段中，新莊區三泰路停放率近8成、八里區觀海大道停放率超過7成。

    她說明，已預定於蘆洲區長榮路、新店區建國路、三民路、土城區明德路等，尚未規劃路邊大型重機專用格的地區，優先擴大試辦，同時針對原有停放率較高的試辦路段，增設大型重機專用停車格，收費方式相同；若車身超出專用停車格位尺寸，仍需停放於汽車格，有任何意見或建議皆可撥打市政服務專線「1999」反映。

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