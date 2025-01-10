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    毛孩也要美美迎新春！農業部全台31處義剪義診

    獸醫師幫毛孩做腹部觸診。（農業部提供）

    獸醫師幫毛孩做腹部觸診。（農業部提供）

    2025/01/10 14:37

    〔記者楊媛婷／台北報導〕毛孩也要健康漂亮迎新春，農業部今年號召獸醫師與寵物美容師於明、後兩天在全台31處舉辦免費健檢與義剪活動，義剪活動包含幫毛孩指甲修剪、臉部、肚子、肛門四周毛等毛髮修剪，每天義剪上限10隻，飼主可先到現場取號排隊。

    不少民眾趁春節前修剪頭髮，毛孩當然也要好好美容修剪，用最好的狀態迎接小龍年，農業部動保司表示，該部和台灣畜犬協會合作，於11及12日於全台31處辦理義剪活動，動保司表示，能有這次活動得益於該會理事長薛瑞銘號召旗下在六都與宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、雲林縣及屏東縣開設的寵物美容店家會員，將提供毛孩全身的基礎修剪，包含指甲修剪；腳緣、腳底、臉部、肚子及肛門四周毛等毛髮修剪（不含洗），每處每天義剪上限為10隻，飼主需至現場取號排隊。

    動保司進一步指出，除義剪活動外，也和北市動保處、中市動保處及高市動保處合作舉辦義診，將由獸醫師為毛小孩做簡單健檢，其中北部場於11日上午10到12點與下午2到4點於台北寵物用品博覽會舉辦（地點為世貿一館）；南部場於11至12日的下午2~6點在高雄汪汪笑嘻嘻寵物嘉年華（地點為夢時代購物中心）舉辦，有寵物登記植入晶片及寵物義診（每天各限30名飼主帶犬貓）；中部場為14日上午10至12點在台中市霧峰區坑口里辦公處，下午1到3點則在台中霧峰區六股里活動中心舉辦；現場除義診外，民眾也可辦理寵物登記。

    農業部表示，毛小孩若不慎走失，寵登晶片可增加找回的機率，呼籲一定要帶毛孩寵登。

    農業部於11日、12日在全台31處推毛孩義剪活動，相關義剪店家資訊可參考圖片。（農業部提供）

    農業部於11日、12日在全台31處推毛孩義剪活動，相關義剪店家資訊可參考圖片。（農業部提供）

    寵物美容師幫毛孩剪指甲。（農業部提供）

    寵物美容師幫毛孩剪指甲。（農業部提供）

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