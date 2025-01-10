熊不只愛吃蜜！ 花蓮卓溪台灣黑熊開甕吃梅醋

黑熊闖入梅醋工坊，被砍草工人拍下。（林業署花蓮分署提供）

2025/01/10 15:47

〔記者花孟璟／花蓮報導〕熊熊也愛吃陳年醋！花蓮卓溪鄉這兩個月黑熊頻繁出沒，近一個多月來已有3起，昨傳出有黑熊闖入古風村的梅醋醃漬工坊，還會開甕吃陳年梅子梅醋！林業保育署花蓮分署今天表示，3名工人發現熊時，牠蹲坐地上疑似受傷，玉里工作站接到通報趕到時，熊已離開，林業署將頒發獎勵金給3名通報的民眾。

「裡面有熊，牠是不是受傷，怎麼沒有動」！卓溪鄉包括古姓、胡姓及林姓3名砍草工人昨到秀巒部落攔沙壩附近砍草，在石平段附近海拔約317公尺附近的梅醋釀造工坊，發現一頭體型不大疑似小熊的台灣黑熊闖入工坊內，他們以手機拍下影片。工人們說，一度以為牠受傷了，後來看到黑熊站起來開始移動，他們就趕緊離開並通報林業署。

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工坊內飄出釀造的梅子醋香氣，原本見到人就跑的台灣黑熊也聞香而來，不惜翻牆也要進去吃！工坊主人林國銘說，這批梅子醋是10年前製作的陳年梅醋，共有40甕約50公升，以梅子加上榖物醋釀製，接到通知熊跑來工坊吃醋也很驚嚇！他說，不管怎樣熊都有野性，也是會怕，但野生動物來吃醋也只好認了，還好被熊吃只有一兩甕。

林業署花蓮分署今天表示，玉里工作站昨接獲通報，立即派員前往確認，發現黑熊已經離開，陶甕的蓋子也被打開。由於工坊的鐵皮屋頂與鐵圍網牆中間的空隙只有黑網，推測熊爬上菱形鐵網後翻過圍籬、闖入工坊內吃甕中的梅子，工人走後才翻牆離開，在鐵網上發現黑熊爬過後，卡在網子上的熊毛，地面也有熊排遺。

林業保育署花蓮分署指出，經聯繫上梅醋工坊的主人林先生後，請林先生檢查清點，有損失可等值賠償，如配合架設紅外線自動相機還可領監測獎金。林先生說，清查後確認陶甕無破損，菱形鐵網也沒有受到破壞，鐵門也完好，暫無須賠償。

取得主人同意，玉里工作站除了在現場架設4台紅外線自動相機進行監測，以進一步確認黑熊是否會返回取食，現場也施放6發大龍炮驅熊，並提供工坊主人防熊噴霧、大龍炮、喇叭等防熊工具，萬一遇到熊可以自保、平日可放炮驅趕。也建議林姓民眾將黑網改成鐵網以增加防護；3名通報的砍草工人也將發給3千元通報獎金。

卓溪鄉去年12月野放兩頭台灣黑熊，最近一個多月來也有熊頻繁被民眾目擊，已有3起通報，與人類活動區域重疊。林業署花蓮分署表示，憑照片影片很難判定是小熊或成年熊及其性別，最近這幾起通報並非先前野放的阿里曼及達古阿里，黑熊族群數量穩定也是保育的好消息。

花蓮分署指出，近4年研究調查顯示，卓溪附近山區原本就是黑熊的活動熱區，呼籲山村聚落居民妥為收納垃圾、廚餘、飼料、肥料或農藥，發現黑熊切勿私自處理，務必馬上通報花蓮分署專線：0800-000930（您您您救山林），將立即派員協助。

黑熊闖入梅醋工坊，林業署建議鐵圍籬、屋頂間不要只用黑網，可改用鐵網以加強防護，避免熊跑進去吃東西。（林業署花蓮分署提供）

梅醋釀造工坊的陶甕被打開，原來是有梅子醋還沒上市就有熊來光顧。（林業署花蓮分署提供）

菱形鐵圍網與鐵皮屋頂間有空隙，熊要翻牆進出並不困難。（林業署花蓮分署提供）

黑熊闖入梅醋工坊，林業署花蓮分署玉里工作站派員前往勘查，發現鐵圍網上有熊毛，地面也找到熊排遺。（林業署花蓮分署提供）

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