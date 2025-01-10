雲林數位嘉年華闖關童樂！今年拚生生有平板 與「學習吧」簽MOU

雲林縣政府在土庫國小舉辦數位嘉年華，讓孩童實際探索如無人機、機器人等智慧科技，豐富數位學習視野。（記者李文德攝）

2025/01/10 17:22

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府去年替185所縣立國中小2100間教室更換水洗式智慧黑板，今年再加強數位學習設備，自籌2.7億元採購近3萬台平板，讓生生有平板，縣府今天（10日）在土庫國小舉辦數位嘉年華，縣長張麗善與威盛電子公司簽署MOU合作備忘錄，將透過AI數位學習平台，帶給孩子更創新的學習工具，也讓教師們能利用最新智慧科技教導學生。

教育處說，去年自籌2億多元，為縣立學校2100間級任教室更換水洗式智慧黑板。目前全縣學校平板電腦總數約2萬9000台，但主要為偏鄉小校，都會區學校大約每3到4名學生共用一台平板。教育處長邱孝文說，今年預計自籌約2.7億元，再採購1萬8000台平板電腦，確保縣內國中小學生「生生有平板」。

請繼續往下閱讀...

為了讓縣內學生對於智慧科技學習有更進一步認識，縣府今天在土庫國小舉辦「數位嘉年華」，共41個攤位，縣內5所自造中心提供藝術品手作、智慧科技大富翁，更有無人機足球、空拍機飛行模擬等科技學習，超過1800名學生參與，玩得不亦樂乎。

活動中也表揚縣內傑出數位教育推動者，雲林縣長張麗善頒發獎座及感謝狀。張麗善更與威盛電子公司簽署MOU合作備忘錄，宣告旗下的「學習吧」將加入縣內數位學習資源行列。

威盛電子總監洪志豪說，「學習吧」平台有教師用備課教材，也能提供AI數位學習平台帶給孩子更多元的創新學習工具。張麗善說，這次合作除了「學習吧」既有功能，雙方將辦理教師培訓、競賽活動，讓學習不受時間空間的限制，期望藉由數位學習縮短城鄉學習和資源的差距。

雲林縣長張麗善（左）與威盛電子總監洪志豪（右）簽署合作備忘錄。（記者李文德攝）

學童在數位嘉年華體驗機器人等智慧科技。（記者李文德攝）

雲林縣政府在土庫國小舉辦數位嘉年華。（記者李文德攝）

雲林縣政府在土庫國小舉辦數位嘉年華，活動更表揚縣內推動數位學習傑出者。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法