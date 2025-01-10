向「危樓」辦公空間說再見！ 元長鄉新公所正式啟用

元長鄉公所新大樓經3年多工程，今隆重舉辦落成啟用典禮。（記者李文德攝）

2025/01/10 14:46

〔記者李文德／雲林報導〕舊元長鄉公所屋齡超過50年，被鑑定為危樓，因此鄉公所透過內政部補助，加上自籌之下，斥資近1.8億元新建行政大樓。經過3年多工程，今（10）日舉辦啟用典禮，由鄉長李明明率領全體同仁，更邀92歲老鄉長李金城及歷屆鄉長齊聚，見證新大樓落成。

舊元長鄉公所坐落於市場後，民眾每每要前往前往，必須先經過市場才能抵達，加上舊公所1975年啟用已出現建築主體龜裂、滲漏等問題，竟結構技師鑑定為危樓後，鄉公所決定異地新建，先向台糖購地在元南路旁新建，公所自籌8100多萬，內政部補助9800多萬，工程斥資近1.8億元，2021年動工，今隆重舉辦動土典禮。

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內政部政務次長董建宏、農田水利署副署長林國華、台糖公司總經理陳立人、前雲林縣長許文志、雲林縣副縣長謝淑亞，甚至高齡92歲第6、7屆老鄉長李金城、第8屆鄉長吳萬勝、第12、13屆鄉長李文勝、第16、17屆鄉長李泗濱4位歷屆鄉長，陪同李明明與鄉親們共同見證公所「搬新厝」。

李明明說，李金城老鄉長是他的親大伯，很巧的是就是在他任內就是蓋舊公所大樓，如今換侄女的我再蓋新公所大樓，緣分很玄很奇妙。李明明指出，新公所占地超過400坪，3層樓設計，汽機車停車格百位，讓民眾可方便洽公。

李明明說，為慶祝公所「入厝」，明後兩天將在新公所舉辦園遊會，召集鄉內特色社區輪番上陣演出，更有10多家在地商家市集，與民眾一同歡樂。另舊公所也擬定拆除重建為「運動休閒中心」，提供鄉民運動地點，粗估經費逾億，將積極向中央爭取工程經費。

公所職員表示，原舊公所辦公空間狹小，加上長年在危樓裡上班，有身陷危險之慮，搬到新公所後辦公空間起碼擴大1.5倍以上，很有感；民眾也說，洽公空間變寬敞了，讓人很想待著休息。

李明明表示，明後兩天將辦園遊會，讓鄉民一同慶祝「搬新厝」，另舊公所將拆除重建為「鄉民運動中心」，正與中央積極爭取經費。

元長鄉公所新大樓今啟用，元長鄉長李明明（左起）與92歲老鄉長李金城、前雲林縣長許文志、歷任鄉長吳萬勝、李文勝、李泗濱合影。（記者李文德攝）

元長鄉公所新大樓經3年多工程，今落成啟用。（記者李文德攝）

元長鄉公所新大樓啟用，職員表示辦公空間寬敞許多。（記者李文德攝）

被列為危樓的舊公所大樓，公所擬拆除重建為鄉民運動中心。（記者李文德攝）

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